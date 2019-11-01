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شاهد.. "ضحية التذكرة" يمدح الرسول بصوت مؤثر (فيديو)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:50 م
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ضحية التذكرة
ضحية التذكرة
هدى عبدالرازق
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشاب محمد عيد، والمعروف إعلاميا بـ "ضحية التذكرة"، وهو يغني ويمدح الرسول -صل الله عليه وسلم-، فقد انتشرت عدة مقاطع فيديو لضحية التذكرة، وهو يغني بصوت عذب.

ولقي محمد عيد مصرعه بعد قفزه من القطار لعدم قدرته على دفع قيمة التذكرة، حيث أصر كمسري االقطار على أن يدفع محمد وصديقه قيمة التذكرة، أو القفز خارج القطار، أو التسليم للشرطة، فقزا الشابين خارج القطار، فتوفى إحدهما في الحال، والآخر تعرض لإصابات بسيطة.
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قطار طنطا ضحية القطار ضحية التذكرة

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