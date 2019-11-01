بومبيو: المفاوضات مع كوريا الشمالية حول نزع سلاحها النووي للأسف "بطيء"

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن أسفه لتقدم "بطيء جداً" في المفاوضات مع كوريا الشمالية حول نزع سلاحها النووي، وذلك غداة اطلاق بيونغ يانغ صاروخين اضافيين.











وقال بومبيو إن "الصاروخين غير المعروفين اللذين أشار اليهما الجيش الكوري الشمالي مماثلان لما قاموا به سابقاً".

وكثفت بيونغ يانغ في الأشهر الأخيرة إطلاق صواريخ بالستية قصيرة المدى، لكن الرئيس دونالد ترامب قلل من أهميتها رغم أن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية نددوا بـ"استفزازات".

وذكر بومبيو في مقابلة مع إذاعة كنساس المحلية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "تعهد التخلي عن السلاح النووي" و"نحن نجري مفاوضات لبلوغ هذه النتيجة".

ولاحظ أن "التقدم بطيء جداً"، لكنه تحدث عن "أمل كبير" بتحقيق "نتيجة جيدة في الأشهر المقبلة".

والمفاوضات بين البلدين لم تحرز أي تقدم منذ فشل القمة الثانية بين ترامب وكيم في هانوي في فبرايرالفائت، وذلك رغم لقاء ثالث بينهما في يونيو واجتماع بين المفاوضين عقد بداية أكتوبر في السويد.