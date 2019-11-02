أحمد السعدني يصف إحساسه بعد بلوغه سن الأربعين









بدايته

منح الفنان الكبير صلاح السعدني، ابنه أحمد، فرصة التمثيل معه في أحد مسلسلاته، وهو مسلسل رجل في زمن العولمة.



أثبت احمد نجاحه فى المسلسل، وجاءته فرصة الاشتراك فى السنيما على الفنان عادل امام، حيث اختاره معه في فيلم مرجان أحمد مرجان، لينطلق بعدها و يقدم اكثر من فيلم.



أفلامه

ليلة هنا وسرور، و المصلحة، و برتيتا، و مقلب حرامية، و أعز أصحاب، و مرجان أحمد مرجان، ووش إجرام، و يوم الكرامة.



قدم السعدنى عددًا من المسلسلات الناجحة منها زي الشمس، و واكلينها ولعة، و أفراح القبة، و وعد، و الكبريت الأحمر، و كلام على ورق، و فرق توقيت، و خطوط حمراء، و فرقة ناجي عطا الله، و المنتقم



قضية صفية، و زهرة وأزواجها الخمسة، وكلمة حق، و حق مشروع، و من أطلق، و الرصاص على هند علام، و قضية نسب، و سكة الهلالي، و رجل في زمن العولمة.



آخر أعماله

يعد مسلسل "شبر مية" الذى يعرض حاليًا، أحدث أعمال السعدني.



ويتناول المسلسل مشاكل اجتماعية، من خلال عرض قصص لثلاثة رجال لكل منهم مشكلة اجتماعية.



يرفض الأول فكرة الزواج، ويتحمل الثانى مسئولية ابنته وحده بعد موت زوجته، والثالث لا يستطيع تحمل مسئولية بيته وأبناءه.



حدث أليم

توفت طليقة السعدني منذ شهور قليلة، و لم يخفى السعدني حزنه الشديد عليها، حيث نعاها فى رسالة مؤثرة يودعها فيها و عترف أنه لم يكن على قدر المسئولية.



و ظهر حزنه كذلك فى رسالة وجهها إلى ابنه، فى عيد ميلاده.





وصف الفنان أحمد السعدني، من خلال تغريدة له على موقع التدوين المصغر"تويتر"، سن الأربعين، بعد بلوغه هذا العمر.وكتب السعدني قائلا: "أبلغ سن الأربعين وعندها تنتقل من مرحلة حياة روتينية لا تدرى عن تفاصيلها شيئا لحياة روتينية انت من ينظمها".و رد جمهوره ليؤكد صحة رأيه، وكانت هناك ردود أخرى قالت إن سن الثلاثين أصبح كذلك و ا فرق كبير بين أى سن لان الروتين أصبح سمة الحياة.