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محمود سعد عن واقعة قطار الإسكندرية: "فين أخلاقنا كعرب ومسلمين"

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:21 م
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محمود سعد
محمود سعد
أمنية فوزي
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علق الإعلامي محمود سعد، على واقعة قطار الإسكندرية، والتي توفى على إثرها الشاب محمد عيد تحت عجلات القطار، وأصيب صديقه، بسبب إجبار الكمسري لهما على النزول من القطار أثناء سيره لعدم وجود تذاكر معهما.

وأعرب "سعد"، خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء اليوم الجمعة، عن دهشته من تصرف الركاب، قائلًا: "أنا مندهش من تصرف الركاب، هو مفيش واحد يقف ويمنع وقوع الكارثة حتى لو مش معاه فلوس يظهر بطاقته بدلا من الشاب محمد عيد ويتحمل الموقف حتى لا تقع الحادثة".

وتابع الإعلامي: "هل ده بقى طبعنا كمصريين نسيب بعض وننهش في بعض، فين أخلاقنا كعرب ومسلمين".
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الكلمات المفتاحية

محمود سعد قطار الاسكندرية ضحية التذكرة

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