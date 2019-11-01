أخبار الزمالك اليوم 1 نوفمبر: الكشف عن صفقات الزمالك.. وخناقة على صفقة جديد مع الأهلي.. وكهربا يريد العودة للأبيض

شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة، في الوقت الذي استأنف الفريق الابيض تدريباته الجماعية عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب الفوز على جينراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف، والصعود إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





و يستعرض الفجر الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم الجمعة ١ سبتمبر في السطور التالية :





الزمالك يتدرب على فترتين

خاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية في اليوم الثاني من المعسكر المغلق المقام بمدينة ٦ أكتوبر، حيث ركز الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على الجانب البدني

وخاض الفريق التدريبات الجماعية على فترتين صباحا ومساءا، حيث شملت التدريبات بعض التمارين الخاصة بزيادة الحمل البدني على اللاعبين.





زيزو يجري عملية الرباط الصليبي

خضع محمود عبد العزيز لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى جراحة ناجحة في احد المراكز الطبية بألمانيا، حيث تعرض اللاعب لقطع في الرباط الصليبي على هامش مباراة الابيض ضد مصر للمقاصة بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.





أول تعليق لزيزو عقب جراحة الصليبي

تحدث محمود عبد العزيز لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن الجراحة التي خضع لها عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الزمالك والمقاصة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر زيزو صورة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام عقب خروجه من غرفة العمليات وكتب عليها : محمود عبد العزيز "زيزو" عبر انستجرام: اشكر اللاعبين القدامى الي ساندوني واشكر اللعيبة القدامى الي مش فاكرين اني عملت عملية وبيعملوا فيديوهات دعم للاعبين في اندية تانية .





خناقة جديدة بين الأهلي والزمالك

فتح مسئولو نادي الزمالك مفاوضات مع حاتم جميل لاعب فريق المنصورة والمعرف باسم "مولر" لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير.

وكلف رئيس الزمالك نجله أحمد مرتضي منصور بإنهاء الصفقة في الساعات القادمة بعدما دخل النادي الأهلي على خط المفاوضات مع اللاعب.

وكان الأهلي قد كلف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي بالتفاوض مع مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة حاتم المير للتخلي عن خدمات اللاعب في يناير المقبل لخطفه من الزمالك

وتفاوض الأهلي مع تامر النحاس وكيل اللاعب لإقناعه بارتداء القميص الأحمر وتفاوض أيضاً مع شقيق اللاعب الأكبر في محاولة للضغط على "مولر" للانضمام للقلعة الحمراء

ووعد الأهلي اللاعب بالتصعيد للفريق الأول ومنحه شيك بمبلغ 50 ألف جنيه فى حالة التوقيع للنادي الأحمر بدلاً من الزمالك في الفترة القادمة.





نجم دجلة يوافق على الانتقال للزمالك

يواصل محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة الضغط على إدارة ناديه للرحيل إلى صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير.

ورحب عبد العاطي بالانضمام لفريق الزمالك في يناير المقبل والرحيل عن فريق وادي دجلة بعدما تلقى اكثر من عرض من جانب الفريق الأبيض.

وكان وادي دجلة قد رفض عروض الزمالك السابقة في الموسم الماضي لعدم الاقتناع بالمقابل المادي المعروض من جانب إدارة الفريق الأبيض.

ويري عبد العاطي أن فرصة الانتقال لنادي كبير بحجم الزمالك لن تتكرر مرة أخري ولذلك يحاول الضغط على وادي دجلة للرحيل في يناير المقبل.

ويسعى مسؤولو الزمالك للتعاقد مع عبد العاطي لتعويض غياب محمود عبد العزيز، المصاب بالرباط الصليبي والذي سيغيب لنهاية الموسم، لكنهم فوجئوا بطلب وادي دجلة الحصول على 50 مليون جنيه للموافقة على بيع اللاعب.





كاسونجو يصل للقاهرة لحسم مصيره

يعقد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك جلسة خلال ساعات مع إدارة ناديه لحسم مستقبله مع الأبيض.

ووصل الكونغولي إلى القاهرة اليوم الجمعة بعد إرسال التأشيرة له خلال الأيام الماضية عقب فسخ نادي الوداد المغربي تعاقده معه وعودته إلى الكونغو.

ويرغب اللاعب في العودة من جديد إلى صفوف نادي الزمالك المهتم بقيد اللاعب لتدعيم خط الهجوم بسبب تراجع مستوى بعض اللاعبين.

ومن المنتظر عقد جلسة بين اللاعب وإدارة الزمالك خلال الساعات المقبلة لحسم مصيره ومستقبله مع الفريق.





طارق يحيي : كهربا يرغب في العودة للزمالك

كشف طارق يحيي نجم الزمالك السابق عن موقف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي من العودة إلى صفوف الزمالك.

وكان كهربا قد رحل من صفوف الزمالك إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي مطلع الموسم الجاري بسبب عدم الاتفاق على الجوانب المالية بين الطرفين.

وأكد طارق أن كهربا لديه رغبة في العودة إلى صفوف الزمالك، مشددًا على أنه يتحدث وفق معلومات لديه وليس توقعات بشأن ترحيب اللاعب ورغبته في العودة إلى الأبيض.





الزمالك يبحث عن أجنبي جديد

ينقب مسئولو نادي الزمالك في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة عن موهبة جديدة للتعاقد معها خلال الفترة المقبلة وسط علمهم بمدى أهمية البطولة وإفرازها الكثير من اللاعبين المميزين.

ويستغل مسئولو النادي إقامة البطولة في مصر من أجل مراقبة كل المنتخبات والبحث عن لاعب مميز لضمه.

ويضم الفريق بين صفوفه حاليًا الخماسي الأجنبي كل من خالد بوطيب وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي وحمدي النقاز.

ويبحث الزمالك التدعيم في الخط الأمامي والتعاقد مع مهاجم جديد بسبب تذبذب أداء الثلاثي مصطفى محمد وخالد بوطيب وعمر السعيد منذ بداية الموسم الجاري.

وينوي عصام مرعي المدرب العام للفريق بجانب إدارة التسويق بالنادي حضور بعض لقاءات البطولة من الملعب وتقديم تقرير للصربي ميتشو المدير الفني للفريق.





ميتشو يحسم موقف كاسونجو مع الزمالك

ترك مسئولو نادي الزمالك للصربي ميتشو المدير الفني للفريق بحسم مصير الكونغولي كابونجو كاسونجو ومشاهدته في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وفسخ نادي الوداد المغربي عقد إعارته مع كاسونجو ليعود من جديد على ذمة النادي الأبيض في الوقت الحالي.

وقرر اللاعب تقديم شكوى ضد الوداد المغربي بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد والمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية

ويرغب الزمالك في عودة الكونغولي كابونجو كاسونجو في يناير المقبل لتدعيم خط الهجوم بسبب تذبذب أداء اللاعبين في الخط الأمامي.

ويضم الزمالك بين صفوفه الثلاثي المغربي خالد بوطيب ومصطفى محمد وعمر السعيد في خط الهجوم حاليًا.





الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

حسم وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم مسألة قيد لاعبين جدد من جانب الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

واكد العطار على أن الزمالك يحق له قيد لاعب واحد في الانتقالات القادمة، أما الأهلي يحق له قيد لاعبين جدد في الفترة القادمة بالانتقالات الشتوية

وكان الزمالك قد استخدم 4 استبدالات في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ليصبح أمام الإدارة مكان وحيد فقط خلال ميركاتو الشتاء لأن اللائحة تنص على أحقية كل نادٍ في 5 استبدالات بموسم الصفقات.

ويعد الكونغولي كابونجو كاسونجو هو الأقرب للانضمام إلى الزمالك في صفقة الشتاء على حساب المغربي خالد بوطيب، أما في حالة اتجاه الإدارة للتعاقد مع لاعب وسط لتعزيز خط الوسط الفريق بدلاً من محمود عبد العزيز الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ستكون الوجهة نحو محمد عبد العاطي لاعب فريق وادي دجلة.





