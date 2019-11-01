العناني: انتظروا اكتشاف آثري جديد قريبا





كشف الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، عن مفاجأة سارة قريبًا، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن اكتشافات أثرية جديد في شهر ديسمبر المقبل بمناطق مختلفة.وأضاف "العناني"، خلال لقاء خاص مع فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه سيتم نقل المومياء الملكية في موكب ضخم قريبًا، لافتًا إلى أنه تم تطوير بحيرة "عين الصيرة"، وإعادتها للشكل الحضاري.ولفت وزير الأثار إلى أنه سيتم افتتاح قصر البارون بمصر الجديدة، والمعبد اليهودي في الإسكندرية قريبا، متابعا: "تم إقامة مسلتين في العاصمة الإدارية ومسلتين في صان الحجر ومسلة في العالمين، وأخرى في التحرير خلال 7 أشهر فقط".