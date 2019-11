ليدي غاغا تجسد "الأرملة السوداء" في فيلم ريدلي سكوت الجديد

بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم A Star Is Born، وقعت النجمة ليدي جاجا Lady Gaga دورها السينمائي الكبير التالي - وهذا الفيلم الجديد للمخرج السينمائي ريدلي سكوت.



من المقرر أن تلعب غاغا دور البطولة في فيلم سكوت، عبر تجسيد شخصية أحد أفراد أسرة غوتشي للأزياء وهي باتريزيا ريجاني، الزوجة السابقة الشهيرة لموريتسيو غوتشي والمعروفة باسم الأرملة السوداء. بحسب تقارير فارايتي.



بعد أن تركها موريزيو غوتشي بسبب امرأة شابة في عام 1985 بعد 12 عامًا من زواجها، أُدينت ريجاني بتدبير عملية اغتيال زوجها السابق خارج مكتبه في إيطاليا في عام 1995. وقد حُكم عليها بالسجن لمدة 18 عامًا، وأطلق عليها لقب "الأرملة السوداء".



سيمثل هذا أول فيلم روائي طويل لـ"غاغا" منذ فيلم A Star Is Born، في حين أن سكوت - المعروف عنه تميزه بالكلاسيكيات مثل Alien وBlade Runner - أصدر آخر فيلم له All the Money in the World.



يقوم سكوت أيضًا بإنتاج فيلم عن قصة غوتشي، مع أن الفيلم يعتمد على كتاب سارة غاي فوردن " بيت الغوتشي: قصة مثيرة عن القتل، الجنون، البهجة، والجشع".



غوتشى Gucci وكالة أزياء إيطالية تأسست في سنة 1921 على ايد غوتشي غوتشي. استوحى جوتشي الإبداع اللازم لعمله من أمتعة المسافرين التي كانت تلفته عندما كان يعمل في فندق سافوي في لندن، عاد جوتشي بعدها إلى فلورنسا بهدف ابتكار منتجات تتميز بالأناقة ومواكبة الموضة.