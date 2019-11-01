وزير الآثار: 90% من الاكتشافات الأثرية بأيدي مصرية





قال الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، إن 90% من الاكتشافات الأثرية بأيدي مصرية، مشيًرا إلى أن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يخصص كل ما تحتاجه الوزارة، معقبَا: " دكتور زاهي حواس يقول حظك حلو أن الحكومة واقفة في ظهرك".وأضاف "العناني"، خلال لقاء خاص مع فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن رئيس عبد الفتاح السيسي وجه جزءا كبيرا من ميزانية الدولة، لدعم المشروعات الأثرية الكبيرة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمتاحف في جميع المدن والمحافظات مثل "سوهاج، والمنيا وطنطا"، والمتحف المصري الكبير بشكل خاص، والذي تضافرت كل مؤسسات الدولة لدعمه.وأشار وزير الأثار أن الاكتشافات الأثرية نتيجة توفيق من الله والعمل الدؤوب من فريق عمل الوزارة، موضحا أن الاكتشافات ساعدت على إنشاء متاحف، والتروج لمصر.