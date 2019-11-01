Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الآثار: 90% من الاكتشافات الأثرية بأيدي مصرية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:55 م
Advertisements
الدكتور خالد العناني وزير الأثار
الدكتور خالد العناني وزير الأثار
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، إن 90% من الاكتشافات الأثرية بأيدي مصرية، مشيًرا إلى أن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يخصص كل ما تحتاجه الوزارة، معقبَا: " دكتور زاهي حواس يقول حظك حلو أن الحكومة واقفة في ظهرك".

وأضاف "العناني"، خلال لقاء خاص مع فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن رئيس عبد الفتاح السيسي وجه جزءا كبيرا من ميزانية الدولة، لدعم المشروعات الأثرية الكبيرة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمتاحف في جميع المدن والمحافظات مثل "سوهاج، والمنيا وطنطا"، والمتحف المصري الكبير بشكل خاص، والذي تضافرت كل مؤسسات الدولة لدعمه.

وأشار وزير الأثار أن الاكتشافات الأثرية نتيجة توفيق من الله والعمل الدؤوب من فريق عمل الوزارة، موضحا أن الاكتشافات ساعدت على إنشاء متاحف، والتروج لمصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء زاهي حواس السيسي الاكتشافات الأثرية الأثار

أخبار تهمك

عاجل.. نجم دجلة يوافق على الانضمام للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير.. بيريز سيدفع 120 مليون يورو لضم أفضل لاعب وسط في العالم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فايلر يحسم مصير حارس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف مدى إمكانية مشاركة محمد صلاح ضد أستون فيلا

منذ ساعة و 27 دقيقة

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ يوم

أحمد فتحي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 19 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. لاعب ليفربول يتخذ قراره بالرحيل إلى إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء كوسوفو يهدي زاهي حواس شعار الدولة في حفل كبير بمقر رئاسة الوزراء (صور)

زاهي حواس عن حريق متحف البرازيل: "خسارة فادحة للإنسانية"

مصطفى وزيري: صان الحجر من أهم المدن الأثرية في الدلتا على الإطلاق

علي عمر: سننتهي من 7 متاحف في 2019 منها متحف العاصمة الإدارية (تفاصيل)

"حواس" من الدنمارك: بدء المشروع المصري القومي لدراسة المومياوات الملكية الشهر المقبل

زاهي حواس يهدي المتحف الكبير كتالوج "توت عنخ آمون"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:49 م

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

عاجل.. الكشف مدى إمكانية مشاركة محمد صلاح ضد أستون فيلا

09:53 م

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

08:28 م

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status