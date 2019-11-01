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بعد نجاح موسم الرياض.. "آل الشيخ": "مين يزعل من تركي"

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:54 م
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، من داخل موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية يتحدث عن موسم الرياض.

وقال تركي آل الشيخ، خلال مقطع الفيديو: "البوليفار "full"، ونتر لاند "full"، السفاري "full"، وتذاكر الحفلات حجزت، ومربع المطاعم "full".. أريد أن أعرف من يزعل من تركي".

وأشار رئيس هيئة الترفية، إلى أن الرياض استقبلت نحو 5 مليون زائر، و100 ألف سائح خلال أسبوعين، ومازال هناك مدة على انتهاء موسم الرياض.

ومن ناحيته، أكد الإعلامي عمرو أديب، أن موسم الرياض حظى بنجاح كبير، وهناك جهد كبير مبذول فيه، معلقا: "السعودية تشهد تغيرا كبيرا".

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موسم الرياض مقطع فيديو تركي آل الشيخ السعودية الإعلامي عمرو أديب

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