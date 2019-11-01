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على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:32 م
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محمد منير
محمد منير
سعد نبيل - تصوير: مصطفى الديب
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اعتلى الكينج محمد منير، منذ قليل خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وجلس على كرسي لإحياء حفل افتتاح الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، برئاسة الدكتورة جيهان مرسي، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدي صابر، ولفيف من السياسين والسفراء.

حيث عرض فيلم تسجيلي عن حياه الكينج، احتفاءا به كونه شخصية المهرجان هذا العام، وتضمن الفيلم اهم اعماله الناجحة والذي تركت اثر في وجدان الجمهور وعشاقه.

عقب ذلك قدم المطرب، اولى اغانيه "ياليلة عودي" ، والتي تفاعل معاها الحاضرين بالرقص والتصفيق الحاد الذي ملئ أرجاء المسرح.

وتقام فعليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية"، واوبرا الاسكندرية ودمنهور، وتضم 37 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 92 فنان من 7 دول عربية هى مصر، لبنان ، العراق، الاردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان .

جدول حفلات المهرجان

وفي يوم السبت 2 نوفمبر، تقدم الحفل الأول فرقة السلطانة الأولى للموسيقى والفنون من دولة "عمان"، يعقبة حفل الفنانة رحاب مطاوع من "مصر"، فضلًا عن مشاركة الفنان سعد رمضان من "لبنان"، كما يقدم الفنان مدحت صالح بمصاحبة فرقته الموسيقة فقرة غنائية متميزة.

ويشهد اليوم الثالث من فعليات المهرجان الأحد 3 نوفمبر، مشاركة الفنانة مي فاروق "مصر"، يعقب ذلك فقرة صوليست جيتار وحيد ممدوح "الأردن"، بالإضافة إلى فقرة غنائية يحيها الفنان مروان خوري بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي.

وفي يوم الاثنين 4 نوفمبر، الفنانة آيات عامر "مصر"، والفنان فؤاد زبادي "المغرب"، وجهاد عقل "لبنان"، والفنان محمد الحلو "مصر"، وفرقة "الحفني" قبادة الموسيقار هشام نبوي.

الثلاثاء 5 نوفمبر، يحي الحفل الأول الفنان فرات قدوري "العراق"، والحفل الثاني الفنانة سوما "مصر"، يعقبه حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر "مصر"، بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي.

الأربعاء 6 نوفمبر، حفل الفنانة أنغام بقيادة الموسيقار هاني فرحات.

الخميس 7 نوفمبر، صولو عود الدكتور ممدوح الجبالي "مصر"، ثم حفل الفنانة ريهام عبدالحكيم "مصر"، يعقبه صولو "تشيللو" عماد عاشور، ثم حفل الفنان علي الحجار، قيادة المسترو أحمد عامر.
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
على كرسي.. محمد منير يشعل اجواء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيفى العربية
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