"يضم منصة متحركة".. دبي تبدأ بناء أكبر مبنى معلق في العالم

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على الانتهاء من بناء أكبر مبني معلق في العالم حيث أعلنت شركة التطوير العقاري المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، اليوم الخميس، عن انتهاء عملية الرفع الثانية لأكبر برج معلّق (كابولي) في العالم، الذي يسمى "ذا لينك"، قد بدأت الشركة المشروع في 13 أكتوبر ضمن مشروع "ون زعبيل".

البرج المعلق

أعلنت شركة التطوير العقاري (مؤسسة دبي للاستثمارات)، في بيان لها، أن البرج المعلق يمكن مشاهدته فوق "جسر السعادة" من برج A الى برج B من المشروع، قد نجحت الشركة في جرّ الوحدة B الفولاذية، التي يصل طولها 24 مترًا ووزنها 849 طنًا متريًا وذلك على امتداد 30 متراً فوق الجسر.

أضافت الشركة، أن هذه العملية هي الثانية من أصل 6 عمليات رفع قبل رفع المبنى 100 فوق سطح الأرض، ويصل طول "ذا لينك" 225 مترًا، وهو مبنى أفقي معلّق بين البرجين، و يصل ارتفاعه 100 متر تقريباً، وتستخدم الشركة في عملية بنائه مواد من الصلب والخرسان.

نهاية المشروع

يضم المبنى منصة متحركة طولها 66 مترًأ بإطلالة بانورامية بزاوية 360 درجة على المدينة، بالإضافةإلي مطعم فائز بجائزة ميشلن ومسبح ومنصة للمراقبة، ينتهي بناء "ون زعبيل" في العام 2021، وهو يشمل المشروع من برجين عموديين A و B، الأول بارتفاع 300 مترًا والثاني بارتفاع 235 مترًا.

ويوفر برج A تجارب تسوّق ممتعة موزعة على ثلاثة طوابق بالإضافة الى مكاتب ومتاجر ومطاعم فاخرة، ويشمل البرج أيضاً الفندق الحضري الأول، يكون تحت إدارة مجموعة ون آند أونلي وهو يضم من 497 غرفة وجناح وشقة مجهزة بينما البرج B فهو يشمل للشقق السكنية فقط، وعددها 263، يشمل البرجين مواقف سيارات بسبعة طوابق و 77 مصعداً كهربائياً عالي السرعة.

أكدت شركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية العالمية، أن مشروع أفق دبي يشهد أحدث تصميم، وهو مشروع "ون زعبيل" الذي تعمل علي تطويره شركة "إثراء دبي" للتطوير العقاري، ويضم مشروع "ذا لينكس" أكبر المباني المعلقة في العالم، بارتفاع يزيد على 100 متر عن سطح الأرض.

مبنى معلق

أطلقت مجموعة "إثراء دبي"، مرحلة بناء جديدة لأكبر المباني المعلّقة في العالم، "ذا لينك"، تشمل أبراج «ون زعبيل» الأيقونية علي مبنيين عموديين، وثالث أفقي "ذا لينك"، وهو أكبر مبنى معلّق في العالم، وهو مصمم كواجهة في حد ذاتها لجذب الزائرين من الإمارة وخارجها، حيث تتجلى معالمه كاملةً مع إطلاق المرحلة الجديدة من بناء أكبر مبنى معلّق في العالم "ذا لينك".

يصل ارتفاع "ذا لينك" البانورامي أكثر من 100 متر، ويمتد على طول 210 أمتار. ويضمّ هذا المبنى، مجموعة من الخدمات الترفيهية والمطاعم، ومنصة ذات إطلالة بانورامية على المدينة، ومسبح إنفينيتي.

طوابق المشروع

يعكس "ون زعبيل" كصرحاً معمارياً، الفخامة في قطاع الضيافة، ويوفر وجهات مثالية لمجتمع دبي، ووضعت شركة «نيكين سيكي» اليابانية تصميم المشروع ، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2020.

يشمل المشروع برجين متجاورين يتألّف أحدهما من 67 طابقاً والآخر من 57 طابقاً، مبنيين فوق منصّة من متاجر التجزئة يتقاطع معهما الطابق المعلّق "ذا لينكس" على ارتفاع 100 متر، وأكدت الشركة، أنها انتهت من عملية صب الأساسات في الموقع، والتي شملت صب أكثر من 26 ألف متر مكعب من الإسمنت، قد استغرقت عملية الصب 132 ساعة من العمل.

وقال عصام كلداري، المدير التنفيذي لإثراء، أنه بعد الانتهاء من عمليّة الصبّ ظهرت فخامة المشروع حيث يعيد المشروع تشكيل أفق دبي المتطوّر، كما أن "ون زعبيل" تقدم نوع جديد من التنمية المستدامة من خلال توفير نمط حياة عصريّ ومميّز للسكّان والزائرين والمستأجرين.

أضاف كيز تايلور، المدير التنفيذي لشركة "أليك للهندسة والمقاولات"، أن مشروع ون زعبيل مشروع بناء ثوري، وهو مشروع تطوير مذهل يختبر القدرة والمهارة في البناء، وتفتخر الشركة بالعمل مع إثراء دبي والاستشاريِّين لإنجاح هذا المشروع.