إصابة وكيل "الصحة" بالمنوفية اثر انقلاب سيارته بوادي النطرون

أصيب قبل قليل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اثر حادث انقلاب سيارته بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بالبحيرة.



تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الكيلو ١٠٧ اتجاه الإسكندرية.



بالانتقال والفحص تبين إصابة "نصيف حفناوي احمد العفيفى" ٥٨ عاما، مقيم بأجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية "وكيل وزارة الصحة بالمنوفية"، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلة لمستشفي وادي النطرون التخصصي وجارى عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.



إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة

وكان قد أصيب 7 أشخاص جراء انقلاب ميكروباص بترعة بطريق البوصيلي ديبونو ادكو امام قريه المحيط بمحافظة البحيرة، وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد عبد القوى عمرو رئيس فرع البحث يفيد بحادث انقلاب سيارة ومصابين بادكو، وعلى الفور انتقل الرائد احمد أباظة رئيس مباحث مركز ادكو وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.



بالفحص تبين انقلاب السيارة بالترعة المشار إليها، وإصابة كل من "إبراهيم جميل الخولى" ٣٩ عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمد أحمد إسماعيل" ٤٠ عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"إبراهيم سليمان إبراهيم" ٢٦ عاما، باشتباة خلع بالكتف الايمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"أحمد إبراهيم حرحش" ٢٥ عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



كما أصيب كل من "محمد صبحى محمد" ٢١ عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"مطراوى سيد مطراوى" 28 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"سامى عبد الستار أبو اليزيد" ٣٧ عاما، بجرح رضى بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم جميعا لمستشفي ادكو العام، وجاري عمل الأشعة والفحوصات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة.



وكانت مدن ومراكز محافظة البحيرة، تعرضت لشبورة مائية كثيفة غطت الطرق الرئيسية والفرعية، خاصة الطريق الزراعي والدولي الساحلي، ما تسبب في ضعف الرؤية.



وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة والالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة، كما طالبت بالالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين والمواطنين.



وتُعتبر ظاهرة الضباب الصباحي “الشبورة المائية” من أبرز مظاهر الطقس في القسم الشمالي من مصر، حيثُ يتشكّل هذا الضباب بشكل مُتكرر في ساعات الليل المُتأخرة والصباح المبكرة في مناطق الوجه البحري الشمالي فهى ظاهرة طبيعية عبارة عن سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، وهى قطرات مائية عالقة في الهواء وتحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، وتختلف درجة البخار باختلاف كثافته حيث كلما زادت كثافة البخار كان الضباب اشد كثافة. ويُعَرّف الضباب بأنه سحابة تقلّل من الوضوح إلى أقل من 1 كيلو متر.