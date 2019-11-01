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تراجعات جديدة في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال اسبوع

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:15 م
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بوابة الفجر
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شهد تعاملات الدولار أمام الجنيه هذا الاسبوع تراجعات طفيفة بلغت قرشا واحدًا، في تعاملات اتسمت بالهدواء طوال ايام الأسبوع وسط توقعات بأن يشهد سعر صرف الدولار استقرار حتى نهاية هذا العام بعد الترجعات الذي حققها الدولار امام الجنيه بنسبة بلغت 10% منذ بداية تعاملات هذا العام.

 

اسعار الدولار خلال هذا الاسبوع  :

وخسر الدولار امام الجنيه نحو قرشا هذا الاسبوع ، بعدما بلغت خسائرة نحو 8 قروش الأسبوع الماضي، ليسجل في البنك المركزي سعر 16.07 للشراء نهاية هذا الاسبوع و16.20 جنيه للبيع،  وفي بنكي الأهلى الكويتي ومصرف ابو ظبي الاسلامي سجل 16.12 جنيه للشراء و16.2 جنيه للبيع، وفي بنوك الأهلى ومصر  والعربي الافريقي سجل 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع،  وفي المصرف المتحد  والبنك التجاري الدولى بلغ 16.07 جنيه للشراء  و16.17 جنيه للبيع.

اسعار الدولار الاسبوع الماضي:

وكانت اسعار الدولار قد سجلت خشائر بلغت 8 قروش خلال تعاملات الاسبوع الماضي؛ لتصل خسائر الدولار منذ بداية الام وحتى الآن إلى 1.76 جنيه.

توقعات اسعار الدولار:

توقع محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة في اتحاد الغرف التجارية، أن يشهد الدولار إستقرار حول المستويات الحالية حتى نهاية العام الحالي.

 

وتابع الأبيض خلال تصريحات لـ " الفجر": " تراجع أسعار الدولار منذ بداية 2019 وحتى الأن بسب ضعف الأقبال على العملة الأمريكية وتوافرها بالقطاع المصرفي ومحلات الصرافة".

  

وأضاف الأبيض، أن طرح مصر سندات دولارية بالخارج يدعم ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار.

 

اجتماع مرتقب للبنك المركزي:

تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي يوم 14 نوفمبر المقبل لبحث أسعار الفائدة  وسط توقعات بخفضها بعدما أعلن الفيدرالي الأمريكي خفضها أمس.

 

وقالت رضوي السويفي رئيسة قسم البحوث بفاروس، إن قيام الفيدرالي الامريكي بخفض أسعار الفائدة، يمهد الطريق أمام المركزي المصري للمضي قدما في خفض الفائدة كما نتوقع خلال الأجتماع القادم.



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