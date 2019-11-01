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تعرف على تاريخ الجالية الأرمنية في مصر (فيديو)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:25 م
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الدكتور فيكين جيز ميجيان
الدكتور فيكين جيز ميجيان
داليا الحسين
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قال الدكتور فيكين جيز ميجيان، رئيس جمعية القاهرة الأرمنية العامة، إن الجالية الأرمنية في مصر قديمة، وجزء كبير منها جاء إلى مصر قبل مذابح تركيا للأرمن عام 1915، لافتًا إلى أن الأرمن موجودين في مصر منذ العصر الفاطمي.

وأضاف "ميجيان"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة: "في عهد محمد على ازداد عدد الأرمن في مصر؛ لأنه استعان بهم من أجل الحصول على الخبرات لبناء مصر الحديثة".

ولفت رئيس جمعية القاهرة الأرمنية العامة، إلى أن مصر رحبت بالأرمن بعد المذابح، حيث عاش بعضهم في الإسكندرية وبورسعيد، موضحًا أن الجالية الأرمنية ازدادت من 5 آلاف إلى 25 ألف أرمني عام 1925، وحصلوا على الجنسية المصرية وأصبحوا جزء من مصر والشعب المصري.

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