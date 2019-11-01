الروبل الروسي يقفز 1% أمام الدولار
قفز الروبل الروسي، اليوم الجمعة، في أعقاب بيانات أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة ونشاط ايجابي للمصانع في الصين، وهو ما طمأن الأسواق على صحة الاقتصاد العالمي.
وصعد الروبل1% أمام العملة الأمريكية إلى 63.47 للدولار، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.
وأمام
العملة الأوروبية ارتفع الروبل 0.88 % إلى 70.87 لليورو.
واستمد
الروبل دعما أيضا من ارتفاع أسعار النفط مع صعود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.8%
إلى 60.70 دولار للبرميل. وصادرات النفط مصدر رئيسي لإيرادات الحكومة الروسية.
المركزي الأمريكي يخفض اسعار الفائدة :
وكان بنك الاحتياطي
الفيدرالي خفض معدل الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة على التوالي على الدولار
الامريكي ، مع استمرار المخاطر السلبية حول العالم واستمرار ضعف التضخم.
وخفض الفيدرالي معدل الفائدة
الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.50 % إلى 1.75 %.
ووافق 8 أعضاء في الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة بنحو 0.25 بالمائة في حين عارض عضوان القرار مفضلين تثبيت الفائدة دون تغيير
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