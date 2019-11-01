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الروبل الروسي يقفز 1% أمام الدولار

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:00 م
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الروبل الروسي
الروبل الروسي
وكالات
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قفز الروبل الروسي، اليوم الجمعة، في أعقاب بيانات أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة ونشاط ايجابي للمصانع في الصين، وهو ما طمأن الأسواق على صحة الاقتصاد العالمي.


وصعد الروبل1% أمام العملة الأمريكية إلى 63.47 للدولار،  وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.

 

وأمام العملة الأوروبية ارتفع الروبل 0.88 % إلى 70.87 لليورو.


واستمد الروبل دعما أيضا من ارتفاع أسعار النفط مع صعود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.8% إلى 60.70 دولار للبرميل. وصادرات النفط مصدر رئيسي لإيرادات الحكومة الروسية.


المركزي الأمريكي يخفض اسعار الفائدة :

وكان  بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة على التوالي على الدولار الامريكي ، مع استمرار المخاطر السلبية حول العالم واستمرار ضعف التضخم.

 

وخفض الفيدرالي  معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.50 % إلى 1.75 %.

 

ووافق 8 أعضاء في الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة بنحو 0.25 بالمائة في حين عارض عضوان القرار مفضلين تثبيت الفائدة دون تغيير


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الكلمات المفتاحية

بنك الاحتياطي الفيدرالي الليوم الجمعه

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