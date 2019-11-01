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توافد كثيف من الجماهير على دار أوبرا الإسكندرية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية (صور)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:11 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شهد مسرح دار أوبرا الإسكندرية "سيد درويش"، اليوم الجمعة، توافد غفير من الجماهير للمشاركة فى إنطلاق  أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية، فى الدورة 28 برئاسة الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

حرص المشاركين على الإصطفاف فى طوابير للدخول ببوابات الأوبراء الرئيسية، وسط تواجد امنى مكثف من قبل قوات الامن والدفع بسيارات الشرطة لتامين دخول الجماهير، وتواجد منظمى الأوبرا أمام البوبات لتسير دخول المواطنين ووضع البوابات الالكتونية واجراء التفتيشات الأمنية المشددة. 

حيث يقام حفلا فنيا للفنان الكبيرهانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترومصطفى حلمى حيث يقدم باقة مختارة من اجمل اعمال زمن الفن الجميل بالاضافة لى اشهر ا عماله العاطفية والوطنية منها وانت ماشى فى مصر.. كل ليلة..يا ريتك معايا..لو بتحب..لسه بتسألى..وعد منى. لو بتحب..وغيرها يسبقه فاصل غنائى  لنجوم الأوبرا الفنان ياسر سليمان والفنانةاجفان.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 37 حفل يحييها 92 فنان منهم 81 مطرب ومطربة  على جميع مسارح الأوبرا..والذى يقام فى الفترة من 1 الى 12 نوفمبر.

ويستضيف مسرح دار أوبرا الاسكندرية 7 حفلات  بمشاركة نجوم الأوبرا وكبار نجوم مصر والوطن العربى  وهم الفنان الكبير هانى شاكر..الفنان الكبيرفؤاد زبادى.. الفنان الكبير محمد ثروت.. الفنان الكبيرمحمد الحلو ونجم لبنان عازف الكمانجهاد عقل..ونجم العراق عازف القانون المتميز الفنان فرات قدورى والفنان الكبيرمروان خورى والنجمعاصى الحلانى والفنانةوعد البحرى  ..و الفنانةريهام عبد الحكيم  ويختتم المهرجان فعاليته بالاسكندرية بحفلا فنيا للفنان الكبير على الحجار.
توافد كثيف من الجماهير على دار أوبرا الإسكندرية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية (صور)
توافد كثيف من الجماهير على دار أوبرا الإسكندرية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية (صور)
توافد كثيف من الجماهير على دار أوبرا الإسكندرية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية (صور)
توافد كثيف من الجماهير على دار أوبرا الإسكندرية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية (صور)
توافد كثيف من الجماهير على دار أوبرا الإسكندرية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية (صور)
توافد كثيف من الجماهير على دار أوبرا الإسكندرية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية (صور)
توافد كثيف من الجماهير على دار أوبرا الإسكندرية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية (صور)
توافد كثيف من الجماهير على دار أوبرا الإسكندرية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية (صور)
توافد كثيف من الجماهير على دار أوبرا الإسكندرية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية (صور)
توافد كثيف من الجماهير على دار أوبرا الإسكندرية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية (صور)
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