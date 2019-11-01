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وسط حالة من التكتم.. مصرع مواطنين على قضبان محطة مصر

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:36 م
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أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
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صرح مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن اثنين لقيا حتفهما على قضبان محطة مصر برمسيس أول أمس الأربعاء.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن الإسعاف قامت بنقلهما في حوالي الساعة الثانية ظهرا من على القضبان، موضحا أن جرار أحد القطارات كان في طريقه إلى الورش، ما جعل الركاب على الرصيف يعبرون السكة، إلا أن الجرار غير وجهته عائدا، الأمر الذي نتج عنه مصرع اثنين من المواطنين.

وبحسب ما ذكره المصدر، فإن الخطأ يقع على عاتق الضحايا، وذلك لمنع الهيئة السير على قضبان السكك، هذا ولم تقم الهيئة القومية بسكك حديد مصر، أو وزارة النقل بإصدار بيان رسمي بتأكيد أو نفي الواقعة حتى كتابة الخبر. 

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