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عمرو طلعت: عقد المؤتمر العالمي للاتصالات بشرم الشيخ تأكيد لدور مصر الريادي (فيديو)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:09 م
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المهندس عمرو طلعت
المهندس عمرو طلعت
داليا الحسين
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قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية جاء عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الاتحاد الدولي للاتصالات عام 2016 لإقامة الدورة 38 في مصر، مشيرًا إلى أنه لأول مرة ينعقد منذ عقدين خارج جنيف.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في أسبوع" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، أن المؤتمر تأكيدًا على دور مصر الريادي ومكانتها الدولية والإقليمية في مجال الاتصالات، وتقدير الاتحاد الدولي للاتصالات بمكانة مصر في قطاع الاتصالات الإقليمي والدولي والكوادر المصرية في هذا القطاع؛ التي تثبت دوما كفاءتها وحرفتها وقدرتها العلمية والتقنية.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن تطبيقات الجيل الخامس تقدم مميزات كبيرة في مجالات أخرى تفوق الاستخدام الشخصي، حيث تنقل البيانات بسرعة هائلة، وتتيح لأجهزة الحاسبات التحكم في عدد ضخم من الحساسات والأجسام مثل الروبوت في مدة زمنية قصيرة بمعنى التحكم في أجهزة وآلات عن بعد.

ونوه إلى أنه يمكن إجراء جراحة عن بعد من خلال طبيب يتحكم في الجهازعبر تكنولوجيا الجيل الخامس أو في مجال الزراعة والتعرف على الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية أو مجالات البيئة وغيرها، مؤكدًا أن تكنلوجيا الجيل الخامس نقلة نوعية صناعية وليس للاستخدام الشخصي.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الاتصالات المهندس عمرو طلعت اخبار مصر

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