تعليم دمياط يغلق صفحاته ويكتفي بواحدة عبر الفيسبوك

خاطب "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جميع مديري الإدارات النوعية بديوان المديرية بغلق جميع صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، مؤكدا أن نافذة تعليم دمياط الرسمية هي صفحة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بدمياط.



وفي نفس السياق،وجه "وكيل الوزارة" مديري الإدارات التعليمية، بالتنبيه على جميع مديري المدارس بعدم التخاطب مع الجهات الخارجية دون الرجوع لمدير الإدارة ومدير المديرية، مؤكدا على غلق جميع صفحات المدارس التي تسمى بأسماء تخصصات مختلفة مثل الأنشطة بمدرسة كذا أو رياض الأطفال أو الصفوف الأولى،وغيرها والاكتفاء بصفحة واحدة رسمية لكل مدرسة وإرسال اسم المسئول عن كل صفحة في كل مدرسة إلى العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.



جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة بمديري عموم المديرية والادارت التعليمية وفي ضوء تحديد المسئوليات وإزالة اللغط والتضارب بين المسميات المختلفة.



تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط برئاسة مجدي خاطر لإزالة مكامير الفحم في المهد ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية، حيث تحركت الحملة لتنفيذ قرارات الازالة لمكامير الفحم بقرية البساتين مركز كفر البطيخ والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة مكمورة على مساحة ١٠٠ متر تحت إشراف محمد عمر نائب رئيس مركز كفر البطيخ لشئون القرى، وعبد الله الجندي رئيس قرية البساتين.



يذكر أن محافظ دمياط، قد شددت على سرعة تلبية مطالب المواطنين بإزالة كافة المكامير المضرة ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية بالتعاون مع إدارة البيئة.



كما تمكنت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط من إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بمنطقة الربعمائة التابعة لقرية الرياض مركز كفر البطيخ على مساحة ١٨٠ متر، وتم ازالة التعدى وغعادة الأرض إلى طبيعتها.



تلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بدمياط، شكاوى من الاهالي بسبب انتشار مكبرات الصوت والتلوث الضوضائي الناتج عنها وتضرر الأهالي منها.



تحركت حملة مكبرة مفاجأة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بدمياط، لمصادرة مكبرات الصوت للباعة الجائلين برئاسة العقيد فادي يوسف لوقا عوض، رئيس مركز ومدينة الزرقا، وبإشراف يحيي القناوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة.



تمكنت الحملة من مصادرة خمس مكبرات صوت بشوارع المدينة، بحوزة الباعة الجائلين، وتم اخطار ديوان عام المحافظة، على ان يتم شن حملات أخرى لملاحقة الباعة الجائلين وثالثة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية في قري المركز بدمياط.