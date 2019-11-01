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شقيقة المغني البريطاني زين مالك حامل

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:21 م
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زين مالك
زين مالك
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كشفت صفاء مالك، الشقيقة الصغرى للمغني البريطاني من أصل باكستاني زين مالك والتي تزوجت في سبتمبر، عن حملها بطفلها الأول من زوجها الجديد مارتن.

كشفت الشقيقة الصغرى لنجمة One Direction السابقة زين مالك النقاب عن بطنها المنتفخ على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام في أثناء " أقامت حفلة "بيبي شاور" - حيث كشفت أنها تتوقع طفلة.

في الصورة المنشورة على Instagram، شوهدت الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا، وهي تحتفل بالمناسبة مع صديقاتها وعائلتها، حيث أطلت بشكل متوهج وترتدي ثوبًا ورديًا ضيقًا، مع وشاح فوق كتفيها كُتب عليه: "إنها طفلة".

في صورة أخرى يمكن رؤيتها بكعكة وردية جميلة مزينة بحذاء طفلة صغيرة، كمالم يُعرف بعد ما إذا كانت زين قد حضرت حفل شقيقته، لكن يُعتقد أنه فوًت يوم زفافها في سبتمبر.

كانت صفاء قد تزوَّجت من حبيبها بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ17 بثلاثة أيام، وذلك بغياب شقيقها زين الذي لم يتواجد في الحفل والاحتفال معها بهذه المناسبة المميزة بالنسبة لها رغم علاقتهما القوية.

جاء الاحتفال بعقد القران ضمن مراسم زفاف تقليدية يطلق عليها تسمية "النكاح" في منزلهما بمدينة براكفورد في شمال إنجلترا، حيث حضر الحفل والدها ياسر، وشقيقتاه دُنيا (28 عامًا) وواليها (21 عامًا).

وكان الشيء الملفت للأنظار تهنئة حبيبة زين السابقة عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية جيجي حديد من خلال إعجابها بصورة صفاء على مواقع التواصل.
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