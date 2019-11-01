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العناني يدعو البريطانيين لحضور موكب المومياوات الملكية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:51 م
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الدكتور خالد العناني وزير الأثار
الدكتور خالد العناني وزير الأثار
حسام زيدان
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دعا الدكتور خالد العناني وزير الأثار، البريطانيين إلى زيارة مصر التي تفتح ذراعيها للشعب البريطاني بعد استئناف الرحلات المباشرة بين لندن وشرم الشيخ مسلطًا الضوء على متحف شرم الشيخ الأثري والذي ستفتتحه وزارة الاثار قريبا ليكون مركز جذب سياحي جديد حيث سيستمع السائح ليس فقط بالشمس والبحر وممارسة رياضة الغوص ولكن الاستمتاع أيضا بمشاهدة والتعرف علي جزء ولو بسيط من حضارة مصر القديمة خلال زيارته لمتحف شرم الشيخ الأثري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده وزير الاثار منذ قليل بالعاصمة البريطانية لندن والذي شهد حضور 400 إعلامي وصحفي ومصور من مختلف وسائل الإعلام والصحف والمجلات البريطانية والعربية والعالمية، وذلك قبل الافتتاح الرسمي لمعرض الملك توت عنخ آمون بساعات قليلة في محطته الثالثة بلندن تحت عنوان "توت عنخ آمون... كنوز الفرعون الذهبي"، وحضر مراسم الافتتاح السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، وعالم الاثار الدكتور زاهي حواس.

كما دعاهم أيضًا لحضور احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير الي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في موكب مهيب بالاضافة الي ترقب الإعلان عن اكتشاف أثري جديد خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقد احتفي الشعب الإنجليزي والعاصمة البريطانية بوصول مقتنيات الملك توت عنخ آمون، في المعرض الذي يأتي ضيفًا علي لندن في محطته الثالثة، كما تحلت الشوارع والميادين الرئيسية ومحطات المترو والقطار في لندن بصور لوجه الملك الشاب وبعض مقتنياته كما تزينت حوائط المحال التجارية والمباني وكبائن الهواتف بلافتات عن الملك الشاب ومعرضه الذي حل ضيفا علي لندن بعد فترة غياب دامت حوالي 12عاما حيث ان اخر معرض لمقتنيات الملك الشاب جاءت الي لندن في عام 2007 وفي عام 1972 محققا 1.7مليون زائر.
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الكلمات المفتاحية

وسائل الإعلام شرم الشيخ توت عنخ آمون السائح الرحلات البريطانيين الأثار

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