Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد صديق: 3.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء مشروع الأسمرات بمراحلة الثلاث (فيديو)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنهم نفذوا عددًا من المشروعات لتطوير العشوائيات، وأصبحت معروفة للمواطن، مثل مشروع الأسمرات والذي يضم 18 ألف وحدة سكنية، ومزودين بجميع المرافق.

وأشار "صديق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر في أسبوع" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن تكلفة إنشاء مشروع الأسمرات بمراحلة الثلاث نحو 3.5 مليار جنيه، بخلاف سعر الأرض والتي تصل تكلفتها إلى 6 مليارات جنيه.

وأوضح أنهم أنشئوا أيضا مشروع أهالينا والذي يضم 1096 وحدة سكنية، كما جاري تنفيذ مشروع معا والذي تخطت تكلفته مليار جنيه، منوها بأن هناك 3 مشروعات سيتم الانتهاء منها بمطلع 2020 وهى "معا، والخيالة، والإنتاج الحربي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشروع الأسمرات خالد صديق توك شو تطوير العشوائيات

أخبار تهمك

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

منذ ساعة و 19 دقيقة

أحمد فتحي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير.. بيريز سيدفع 120 مليون يورو لضم أفضل لاعب وسط في العالم

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 10 ساعات

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم دجلة يوافق على الانضمام للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 5 ساعات

نحن لا نُريدك.. نجم برشلونة يتخذ قرار الرحيل بلا عودة

منذ أقل من ساعة

عاجل - فايلر يحسم مصير حارس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الحلم في ثانية راح.. حلم برشلونة في ضم خليفة رونالدو ينتهي

منذ ساعة و 14 دقيقة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 15 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"تطوير العشوائيات": افتتاح المرحلة الثالثة من حي الأسمرات خلال شهر (فيديو)

مدير "تطوير العشوائيات": افتتاح المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع الأسمرات مطلع نوفمبر

خالد صديق: "2019 ستكون نهاية العشوائيات في مصر" (فيديو)

خالد صديق: 23 مليار جنيه تكلفة تطوير العشوائيات غير الأمنة

الحلم أصبح حقيقة.. 7 مشروعات لتطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة

"الجزار" عن عمارات النورس جنوب بورسعيد: الدولة تسعى لتوفير حياة كريمة للمواطن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:28 م

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

تقارير.. بيريز سيدفع 120 مليون يورو لضم أفضل لاعب وسط في العالم

08:06 م

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

11:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status