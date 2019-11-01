خالد صديق: 3.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء مشروع الأسمرات بمراحلة الثلاث (فيديو)

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنهم نفذوا عددًا من المشروعات لتطوير العشوائيات، وأصبحت معروفة للمواطن، مثل مشروع الأسمرات والذي يضم 18 ألف وحدة سكنية، ومزودين بجميع المرافق.



وأشار "صديق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر في أسبوع" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن تكلفة إنشاء مشروع الأسمرات بمراحلة الثلاث نحو 3.5 مليار جنيه، بخلاف سعر الأرض والتي تصل تكلفتها إلى 6 مليارات جنيه.



وأوضح أنهم أنشئوا أيضا مشروع أهالينا والذي يضم 1096 وحدة سكنية، كما جاري تنفيذ مشروع معا والذي تخطت تكلفته مليار جنيه، منوها بأن هناك 3 مشروعات سيتم الانتهاء منها بمطلع 2020 وهى "معا، والخيالة، والإنتاج الحربي".

