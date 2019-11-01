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تقارير.. بيريز سيدفع 120 مليون يورو لضم أفضل لاعب وسط في العالم

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:06 م
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بيريز
بيريز
محمد الصو
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وضع نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، عدة أسماء لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفشل الميرنجي، في الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب رغبة ناديه في الحصول على مبلغ 188 مليون يورو.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن فلورينتينو بيريز رئيس ريال، قام بعرض اقتراح على زين الدين زيدان المدير الفني التعاقد مع نجولو كانتي، كحل بديل في حال فشل التعاقد مع مواطنه بالفترة المقبلة.

وأشارت التقارير، إلى أن اللاعب حذر ناديه تشيلسي قبل بداية الموسم الحالي، وهدد بالرحيل في حالة عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتابعت التقارير، أن رئيس مدريد، يسعى لاستغلال علاقة كانتي بناديه، وإغرائه من أجل الحصول على خدماته، حيث لن تزيد سعره عن 120 مليون يورو.

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