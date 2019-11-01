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We تتصدر الشركات في جودة خدمات الإنترنت في سبتمبر.. واورانج مازالت الأسرع

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:06 م
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بوابة الفجر
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أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره الثالث حول جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر.

و اظهر التقرير تحسن نتائج قياس جوده الخدمة لشركات المحمول الأربعة لشهر سبتمبر مقارنه بشهر أغسطس حيث تم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر سبتمبر الماضي لما يقرب من 23500 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 125 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية حيث تتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول.


 وأضاف التقرير، أنه  تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات ومعدل انقطاع المكالمات وجودة الصوت وسرعة واستقرار المكالمات فيما تم تقييم جودة خدمات البيانات أو الانترنت المحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.

 وكشف تقرير قياسات شهر سبتمبر ما يلي: -

اولا  نتائج تقييم الخدمات الصوتية لشهر سبتمبر: -

لوحظ تحسن في معيار جودة المكالمات لشركتي فودافون واتصالات حيث انخفض عدد المناطق الإجمالية التحاسبيه (مناطق التقييم والتحاسب وفقا للتراخيص الممنوحة للشركات) المتأثرة بمشاكل معيار جودة المكالمات الصوتية لشركة فودافون من عدد (6) مناطق (17 منطقة تفصيلية منتهكة لمعايير الجودة) في شهر أغسطس الي عدد (4) مناطق (18 منطقة تفصيلية ) في شهر سبتمبر ، ولشركة اتصالات انخفض العدد من (22) منطقة (37 منطقة تفصيلية)الي (14) منطقة (42 منطقة تفصيلية)، ولشركة اورانح ظل العدد (22) منطقة (39 منطقة تفصيلية) الى (٢٢) منطقة ( 43 منطقة تفصيلية).

تتركز مشاكل عدم بدء المكالمات في القاهرة والجيزة لشركة we، ومناطق الجيزة والصعيد لشركة اتصالات، ومناطق الدلتا والصعيد والقناة لشركة اورانج، ومناطق القاهرة والدلتا لشركة فودافون.

 

نتائج تقييم خدمات البيانات لشهر سبتمبر:

وتابع "التقرير"، أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات مع تحسن كبير لشركة we في معظم انحاء الجمهورية وتميز ملحوظ لشركة اورانج في سرعة تحميل البيانات، مشير إلى  زيادة المناطق المتأثرة لعدم بدء الاتصال بالأنترنت اثناء تحميل ورفع البيانات لشركة اتصالات.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الأتصالات على أنه  تحقيقا للشفافية تم نشر تقرير جودة الخدمة على الموقع الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل مبسط لاطلاع المواطنين على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات في جميع أنحاء مصر ومساعدتهم في الحصول على معلومات عن تقييم الشبكات في مواقع تواجدهم من خلال خريطة تفاعلية نشرت على موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضاف "الجهاز" أن التقرير يعكي الوضع الحقيقي لخدمات الاتصالات؛ ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد نشر التقرير بإخطار الشركات بتفاصيل المخالفات التي تم رصدها في التقرير ومناطق حدوثه، وتحديد مهلة للشركات لحل المشاكل المشار إليها؛ وفي حال عدم حلها خلال ثلاثة أشهر وفقا لشروط وأحكام الترخيص الممنوح للشركات يقوم الجهاز بتطبيق لائحة الجزاءات.

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