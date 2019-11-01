في عيدها الـ 35.. كاتي بيري تزور "سيوة" وتوجه رسالة للفراعنة من الأهرامات



زيارة بيري للأهرامات جاءت ضمن زيارتها لمصر، وذلك مع عدد من أفراد أسرتها وأصدقائها للاحتفال بعيد ميلادها ال 35، وقامت بيري بزيارة واحة سيوة، وقامت فيها برحلة سفاري في الصحراء.



ويعد الهرم الأكبر أحد عجائب الدنيا السبع، وتبلغ عدد أحجاره 2 مليون 300 ألف حجر، واشترك في بناؤه 25 ألف عامل، واستغرقت فتر البناء مت يقرب من 20 عامًا، وقد أمر الملك خوفو مهندسيه، ورجال دولته بتوفير كل وسائل الراحة والحماية لعمال الهرم فهو لم يبنى بالسخرة، والمهندس العبقري حم إيونو يعتبر واحدًا من أشهر المعماريين في مصر القديمة، بل وفي والعالم القديم والتاريخ ككل.



واسمه يعني "خادم إيونو" أي "خادم مدينة إيونو"، وهي مدينة هليوبوليس "مدينة الشمس"، وحاليًا تحولت إلى المطرية وعين شمس في محافظة القاهرة، وذلك نظرًا لأهمية مدينة الشمس في تلك الفترة من عصر الدولة القديمة وعصر بناة الأهرام، ومشاركة حم إيونو في بناء المشروع المعماري الجبار هرم الجيزة الأكبر، كانت من أهم إنجازاته المعمارية في حياته العملية الطويلة التي ساهم فيها في نهضة مصر القديمة معماريًا.



ومن الجدير بالذكر أن حم إيونو، كمشرف على الأعمال الملكية في عهد الملك خوفو، صاحب الهرم الأكبر، قد ساهم في بدايات بناء الهرم الأكبر، غير أن من أتم بناء الهرم هو المهندس المعماري المعروف عنخ حاف الذي كان المهندس المعماري للهرم الثاني بالجيزة الخاص بالملك خفرع، وذلك وفقًا لبرديات وادي الجرف، التي تعتبر الاكتشاف الأثري الأكبر على الإطلاق في القرن الحادي والعشرين، ومقبرة حم إيونو تقع في جبانة الجيزة وهي من أكبر وأشهر وأهم وأضخم المقابر الموجودة في هذه الجبانة.



وحم إيونو هو واحد من أفراد العائلة المالكة، فهو ابن الأمير نفر ماعت وزوجته "أتات" التي توجد مقبرتهما في منطقة ميدوم في بني سويف، ويعد تمثال حم إيونو الموجود حاليًا في متحف هلدسايهم في ألمانيا واحدًا من أروع الإبداعات الفنية في مصر الفرعونية، وهو تمثال يمثل حم إيونو جالسًا في هيئة طبيعية بجسد مترهل كأحد أهم العلامات الفنية في المدرسة الواقعية في فن النحت في مصر الفرعونية قاطبة.



وسوف يظل اسم المهندس العبقري حم إيونو حاضرًا في ذاكرة مصر والعالم كله بسبب إعجازه الهندسي والمعماري والعجيبة الوحيدة الباقية من عجائب العالم القديم، هرم الجيزة الأكبر.

وكتبت خلال صفحتها على موقع "انستجرام": "أعتقد المصريون القدماء أنه عندما تجاوز قلبك فأنك تكون فى توازن، يجب أن تكون أخف من الريشة لتكون مؤهلا لرحلة الحياة الأخرى، أمى تحولت لريشة عندما كنت طفلة، وأتمنى بعد كل ذلك أن يضيء قلبي كما كان، أنه العام الـ 35".