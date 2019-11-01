أمطار وارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس السبت



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 2 نوفمبر 2019.



وأوضحت "الأرصاد"، في البيان، أن غدًا سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبروده ليلًا.



وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد، لافتة إلى أن الرياح جنوبية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

