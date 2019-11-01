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إبراهيم رضا: الأزهر لم يقدم مشروع قانون عن الأحوال الشخصية بصفته مشرع (فيديو)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:52 م
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إبراهيم رضا
إبراهيم رضا
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن قانون الأحوال الشخصية مستمد بنسبة 100% من الشريعة الإسلامية، وتدخل الأزهر الشريف في القانون يتعلق بتقديم ضوابط المادة العلمية، وليس بصفة المشرع.

وأشار "رضا"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن التشريع وظيفة أساسية لمجلس النواب، وليس للأزهر الشريف دخل، مؤكدا أن الأزهر هو القوة الناعمة الحقيقة لمصر وهو لمصر بمثابة الرأس للجسد.

هذا وقد قدم الأزهر الشريف مشروع قانون للبرلمان بشأن تعديلات بعض بنود قانون الأحوال الشخصية، وهو ما أثار الجدل بين عدد من الجهات في مصر، حيث قدر رفضه عدد من أعضاء مجلس النواب.
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الكلمات المفتاحية

قانون الأحوال الشخصية توك شو الأزهر الشريف اخبار مصر إبراهيم رضا

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