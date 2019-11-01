روتين هيلي بالدوين: ماذا تفعل زوجة جاستن بيبر للحفاظ على لياقتها البدنية؟



كانت هيلي بيبر تعمل عارضة أزياء لسنوات، وبعد أن شاهدت صور زفافها مع زوجها، جاستن بيبر، من الواضح أن العمل الذي كانت تقوم به قد اتى ثماره.



بعد أن بدأت الالتحاق بالعمل في عروض الأزياء عندما كانت مراهقة، ألزمت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا نفسها باتباع روتين قوي للياقة البدنية، وبدأت تنخرط في مجموعة متنوعة من التمارين الرياضية ونحن هنا لنقدم لك أفضلها.



بيلاتيس واليوغا





تدين زوجة جاستن بيبر رشاقة جسدها لتمارين لبيلاتس الساخنة بعد أن اعترفت بأنها كانت جزءًا من روتين اللياقة الخاص بها لمدة عامين حتى الآن. أخبرت "ويكلي" "بدأت أولًا الذهاب إلى مكان في بروكلين، ثم اكتشفت مكانًا هنا في لوس أنجلوس، ذهبت إليه منذ فترة طويلة".



وأوضحت قائلة: "لقد أوضحت الفوائد المدهشة لليوغا الساخنة " أجد أنه عندما تقوم بأي تمرين، تكون عضلاتك أكثر مرونة، وتمتد بسهولة. أخرج متعرق ووجهي مثل الطماطم وهو جيد لبشرتك! احب هذا! أنا مهووس وهذا الإدمان".



تدريبات القوة



تقضي هيلي وقتًا مع المدرب المشهور كيرك مايرز في أثناء وجودها في نيويورك، حيث تشتهر صالة ألعاب Kirk's Dogpound بعملائها النموذجيين، وبالتأكيد دائما ما تشارك هيلي سلسلة من مقاطع الفيديو على صفحتها بموقع Instagram.



كان الثنائي قد أقاما في وقت سابق حفل زفافهما الثاني الذي أقيم في منتجع في منطقة ساوث كارولينا، والتقط بيبر وزوجته صور سيلفي مع الضيوف، ووُزِّعت زجاجات الشمبانيا المرصّعة بالذهب، وسترات مصنوعة حسب الطلب، وهدايا بقيمة 50 ألف جنيه استرليني.



كشفت هيلي بيبر أسرار لياقتها البدنية وليس من المستغرب أن لديها قائمة مفصلة بالخطوات التي تتبعها للحفاظ على لياقتها.