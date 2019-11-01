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مفاجأت في قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:35 م
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علي نبوي
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أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه ليفانتي غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني "الليجا".
ويسعى فريق برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة الغد لمواصلة الانفراد في صدارة ترتيب الليجا وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه.
وشهدت قائمة برشلونة استمرار غياب صامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي.
وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-
تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - أرثور - سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - لينغليت - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - جونيور - بيريز - أنسو فاتي.
ويسعى فريق برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة الغد لمواصلة الانفراد في صدارة ترتيب الليجا وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه.
وشهدت قائمة برشلونة استمرار غياب صامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي.
وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-
تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - أرثور - سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - لينغليت - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - جونيور - بيريز - أنسو فاتي.
ترتيب الدوري الإسباني :-
1- برشلونة 22 نقطة
2- ريال مدريد 21 نقطة
3- أتلتيكو مدريد 20 نقطة
4- غرناطه 20 نقطة
5- إشبيلية 20 نقطة
6- ريال سوسييداد 19 نقطة
7- فياريال 17 نقطة
8- أتلتيك بلباو 16 نقطة
9- بلد الوليد 14 نقطة
10- أوساسونا 14 نقطة
11- ليفانتي 14 نقطة
12- فالنسيا 14 نقطة
13- خيتافي 13 نقطة
14- ألافيس 12 نقطة
15- ريال بيتيس 12 نقطة
16- مايوركا 10 نقاط
17- إيبار 9 نقاط
18- سيلتا فيجو 9 نقاط
19- إسبانيول 8 نقاط
20- ليجانيس 5 نقاط
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