مفاجأت في قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي



وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-

‫تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - أرثور - سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - لينغليت - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - جونيور - بيريز - أنسو فاتي.‬





ترتيب الدوري الإسباني :-

1- برشلونة 22 نقطة 2- ريال مدريد 21 نقطة 3- أتلتيكو مدريد 20 نقطة 4- غرناطه 20 نقطة 5- إشبيلية 20 نقطة 6- ريال سوسييداد 19 نقطة 7- فياريال 17 نقطة 8- أتلتيك بلباو 16 نقطة 9- بلد الوليد 14 نقطة 10- أوساسونا 14 نقطة 11- ليفانتي 14 نقطة 12- فالنسيا 14 نقطة 13- خيتافي 13 نقطة 14- ألافيس 12 نقطة 15- ريال بيتيس 12 نقطة 16- مايوركا 10 نقاط 17- إيبار 9 نقاط 18- سيلتا فيجو 9 نقاط 19- إسبانيول 8 نقاط 20- ليجانيس 5 نقاط



‫أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه ليفانتي غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني "الليجا".‬ويسعى فريق برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة الغد لمواصلة الانفراد في صدارة ترتيب الليجا وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه.وشهدت قائمة برشلونة استمرار غياب صامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي.