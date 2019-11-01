مواعيد مباريات برشلونة في شهر نوفمبر.. مواجهات عنيفة ومرتقبة تنتظر فالفيردي وميسي

يستعد نادي برشلونة الإسباني لخوض مجموعة من المباريات القوية خلال شهر نوفمبر القادم ضمن منافسات مختلف البطولات سواء الدوري الإسباني الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.





أخر مباراة خاضها برشلونة في سهر أكتوبر

وقد خاض نادي برشلونة أخر مباراة له في شهر أكتوبر كانت يوم الثلاثاء الماضي 29 أكتوبر ضد نادي بلد الوليد وانتهت بفوز البارسا بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





جدول مباريات برشلونة في شهر نوفمبر

ويستعرض موقع "الفجر" جدول مباريات نادي برشلونة في شهر نوفمبر القادم كالآتي:

1- يواجه نادي برشلونة نظيره نادي ليفانتي يوم السبت القادم 2 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.





2- ثم يستعد نادي برشلونة لملاقاة نادي سلافيا براج يوم الثلاثاء 5 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





3- ويلاقي نادي برشلونة نظيره نادي سيلتا فيجو يوم السبت 9 نوفمبر القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





4- ويواجه برشلونة نظيره نادي كارتاخينا يوم الأربعاء 13 نوفمبر وديا.





5- ثم يواجه برشلونة نظيره نادي ليجانيس يوم 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





6- ثم يختتم برشلونة مواجهات شهر نوفمبر بمباراة بوروسيا دورتموند يوم 27 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.



