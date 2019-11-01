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مواعيد مباريات النصر خلال شهر نوفمبر في الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:28 م
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النصر
النصر
أميرة فطيم
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ينتظر فريق النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، 4 مواجهات نارية، خلال شهر نوفمبر المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير مواعيد مباريات النصر في الدوري خلال شهر نوفمبر المقبل:-

-مباراة النصر ضد أبها
يستضيف النصر نظيره فريق أبها، مساء يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019، على ملعب "الملز"، في تمام الساعة السادسة والخمسون دقيقة بتوقيت القاهرة، والسابعة والخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة والخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي.
ويحتل النصر المركز الخامس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد أبها في المركز في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

-النصر ضد الفيصلي
يستضيف النصر نظيره فريق الفيصلي، يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019، على ملعب "الملز"، في تمام الساعة السادسة والخمسون دقيقة بتوقيت القاهرة، والسابعة والخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة والخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، ، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة السادسة بالدوري السعودي للمحترفين.
يتواجد الفيصلي في المركز السادس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 13 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

-النصر ضد الوحدة
يحل النصر ضيفاً على فريق الوحدة، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز، في تمام الساعة السادسة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، والسابعة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يحتل الوحدة المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

-النصر ضد التعاون
يستضيف النصر نظيره فريق التعاون، يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019، على ملعب "الملز"، في تمام الساعة السادسة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتل النصر المركز الخامس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.
يذكر أن فريق النصر حقق فوزا ثمينا على مضيفه الهلال، بهدفين مقابل هدف سجلهما هداف النصر الأول عبد الرزاق حمدالله، فيما أحرز البرازيلي كارلوس إدواردو، هدف الزعيم في شباك النصر، في ختام منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 14 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الهلال عند 19 نقطة في المركز الأول.
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مواعيد مباريات النصر مباريات النصر النصر الدوري السعودي

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