تفاصيل المشادة بين عميد حقوق طنطا وطالبة (فيديو)

روى الدكتور وليد العشري، المستشار الإعلامي لجامعة طنطا، تفاصيل الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لطرد أستاذ جامعي بكلية تجارة طنطا لطالبة إثر مشادة بينهما، موضحًا أن الفيديو تم اجتزائه، وهو ليس لطالبة كما تردد.



وأشار "العشري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الواقعة تعود ليوم الأربعاء الماضي بكلية التجارة تحديدا، حيث كان عميد كلية الحقوق بالجامعة يلقي محاضرة وفوجىء بطالبة تتحدث في الهاتف، وطالب يدخن سجائر.



وأضاف أن عميد الكلية دعا الطالب وأعرب عن رفضه لسلوكه داخل المدرج، فرد الطالب بالإساءة لعميد الكلية، وقال له نصا: "هدخن ومحدش هيعمل ليا حاجة"، وكذلك طلب من الطالبة غلق الهاتف، فردت عليه: "إنت مش عارف أنا مين، أنا هتكلم برحتي، وهوريك"، فانزعج الاستاذ الجامعي، ورد عليها وهو ما تم تصويره.



وتابع أن عميد الكلية تقدم بمذكرة رسمية، وتم الاستماع لأقوال الطالب والطالبة، موضحا أن والد الطالبة اعتذر لعميد الكلية الحقوق صاحب الواقعة عن ما بدر من ابنته.

