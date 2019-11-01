Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل المشادة بين عميد حقوق طنطا وطالبة (فيديو)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
روى الدكتور وليد العشري، المستشار الإعلامي لجامعة طنطا، تفاصيل الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لطرد أستاذ جامعي بكلية تجارة طنطا لطالبة إثر مشادة بينهما، موضحًا أن الفيديو تم اجتزائه، وهو ليس لطالبة كما تردد.

وأشار "العشري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الواقعة تعود ليوم الأربعاء الماضي بكلية التجارة تحديدا، حيث كان عميد كلية الحقوق بالجامعة يلقي محاضرة وفوجىء بطالبة تتحدث في الهاتف، وطالب يدخن سجائر.

وأضاف أن عميد الكلية دعا الطالب وأعرب عن رفضه لسلوكه داخل المدرج، فرد الطالب بالإساءة لعميد الكلية، وقال له نصا: "هدخن ومحدش هيعمل ليا حاجة"، وكذلك طلب من الطالبة غلق الهاتف، فردت عليه: "إنت مش عارف أنا مين، أنا هتكلم برحتي، وهوريك"، فانزعج الاستاذ الجامعي، ورد عليها وهو ما تم تصويره.

وتابع أن عميد الكلية تقدم بمذكرة رسمية، وتم الاستماع لأقوال الطالب والطالبة، موضحا أن والد الطالبة اعتذر لعميد الكلية الحقوق صاحب الواقعة عن ما بدر من ابنته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشادة بين أستاذ جامعي وطالبة مشادة بجامعة طنطا جامعة طنطا توك شو أستاذ جامعي

أخبار تهمك

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم دجلة يوافق على الانضمام للزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 16 ساعة

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 3 ساعات

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ يوم

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ يوم

أنا خدت الضربة بجد.. بوجبا يطعن زيدان في مقتل

منذ ساعة و 11 دقيقة

تقارير.. برشلونة يُقرر بيع "المُحارب"

منذ أقل من ساعتين

مفاجأت في قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي

منذ 39 دقيقة

أحمد فتحي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 23 ساعة

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لـ"حضن جامعة المنصورة".. وتفاصيل التحقيقات مع بطلي الفيديو

جامعة المنصورة تفصل طالب الحضن عامين

"طالب حضن المنصورة": سأتظلم من قرار فصلي.. ولن أتخلى عن إسراء

جامعة المنصورة تقبل اعتذار "طالب الحضن" وتخفف العقوبة للأدنى

طالب "حضن المنصورة": متمسك بإسراء للنهاية.. وسأتقدم لخطبتها

جامعة الزقازيق تجري تحقيقا حول الاعتداء على معيدة بكلية الحقوق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:03 م

عاجل.. نجم دجلة يوافق على الانضمام للزمالك

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

11:47 ص

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

03:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status