أخبار محمد صلاح اليوم 1 نوفمبر: تريزيجيه يتوعد صلاح.. وريال مدريد يخوض معركة كبري لضم الفرعون المصري





يقدم لكم "الفجر الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق الجمعة الأول من نوفمبر الجاري.





"أخبار صلاح اليوم"





صلاح في حيرة من أندية أوروبا الكبرى

ظهرت منذ يومين تقارير صحفية عديدة تشير إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي يريد التعاقد مع نجمنا المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.





كما أكدت التقارير أن نادي يوفنتوس أرسل كشافيه لمتابعة صلاح في مباراة ليفربول وتوتنهام منذ عدة أيام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





اهتمام من إسبانيا بصلاح





كما أكدت تقارير صحفية إسبانية أخرى أن هناك اهتمام كبير من نادي ريال مدريد بضم محمد صلاح في نهاية الموسم الحالي.





الاختيار الصعب يواجه صلاح





ويواجه صلاح خيار صعب في وقت اهتمام كبار أوروبا بضمه وتألقه الواضح في نادي ليفربول وتعلق جماهير النادي الكبير به.





والاختيار الصعب الذي يواجه صلاح أيضا هو أنه هل من الأفضل أن يوافق على خوض تجربة غامضه مع اليوفي أو ريال مدريد أم يضطر للصبر قليلا.





رسم تخيلي لموقف صلاح في الثلاثة اختبارت





وقام موقع "الفجر" بعمل رسم تخيلي لما ينتظر محمد صلاح في تجربة إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا في التقرير التالي:





- الدوري الإيطالي





خاض صلاح تجربة صغيرة في الدوري الإيطالي رفقة نادي روما في موسم 2015 وحتى موسم 2017 وكانت من مراحل لمعانه في قارة أوروبا ولكنها لم تكن الأكثر توهجا.





وقد شارك محمد صلاح في 83 مباراة مع نادي روما طوال فترة تواجده مع النادي وسجل خلالهم 34 هدف وصنع 23 هدف آخرين ولم يحصد أي بطولات فردية أو جماعية.





ولكن فرصة صلاح مع يوفنتوس لن تكون الأفضل على الإطلاق بسبب أن اليوفي يملك العديد من اللاعبين في مركز صلاح وأبرزها كريستيانو رونالدو وبالتالى فرصة مشاركته ليست بالسهلة بالإضافة إلى أن اليوفي لم يكن له دور مؤثر في البطولات الأوروبية بالمواسم الأخيرة ويكتفي فقط بحصد البطولات المحلية.





- الدوري الإنجليزي





بينما خاض صلاح تجربتين في الدوري الإنجليزي رفقة نادي تشيلسي في موسم 2014-2015 ومع نادي ليفربول منذ موسم 2017 وحتى الآن.





ولم تكن تجربة صلاح مع تشيلسي بالناجحه نهائيا فقد شارك اللاعب في 19 مباراة فقط وسجل خلالهم هدفين وصنع 4 أهداف وحصد لقب كأس الرابطة الإنجليزية.





ولكن كانت تجربة محمد صلاح بالطبع هي الأنجح له حتى الآن سواء على مستوى البطولات أو المشاركات فقد شارك في 118 مباراة حتى الآن بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 79 هدف وصنع 33 هدف آخرين وحصد العديد من البطولات.





والأفضل لصلاح حتى الآن هو الاستمرار مع الريدز الذي أصبح ينافس على جميع البطولات مع كبار أوروبا بشكل قوي وواضح بالإضافة لتعلق الجماهير باللاعب بشكل كبير جدا.





- الدوري الإسباني





ولم يخض صلاح من قبل أي تجربة في الدوري الإسباني ولكنه أصبح مطلوب بشكل كبير في النادي منذ الموسم الماضي بسبب تألقه الكبير مع الفريق.





ومن المحتمل أن تكون تجربة صلاح ناجحه نوعا ما ريال مدريد في حالة انضمامه للنادي فبالرغم من وجود العديد من اللاعبين في مركزه ولكن النادي يحتاج إلى لاعب في مواصفاته كما يشارك النادي في المنافسة على كل البطولات.





الدوري الإنجليزي دولاب لبطولات صلاح





وحصد صلاح العديد من البطولات خلال فترة تواجده في الدوري الإنجليزي مثل دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وافضل لاعب إفريقي ولاعب العام في الدوري الإنجليزي وهداف الدوري الإنجليزي مرتين.





موقف ليفربول من رحيل صلاح





ولا ينوي نادي ليفربول رحيل صلاح عن النادي قبل انتهائ عقده في صيف 2023 بل يحاول النادي إقناعه برفع راتبه للموافقة على تجديد عقده نظرا لتألقه اللافت مع الفريق.





الأفضل للفرعون المصري





ومن الواضح أن الأفضل لنجمنا المصري محمد صلاح هو الاستمرار في ليفربول ليحصد المزيد من البطولات مع النادي ويستمر في تحقيق الإنجازات بدلا من أن يذهب لدوري أخر ويخوض منافسة أخرى مجهولة قد يفشل بها وتطفأ توهجه.





كسر توقعات الجميع





في النهاية هل يقرر صلاح البقاء في ليفربول ليكمل مشواره أم يرحل عن صفوف النادي أم سيختار أن يخوض تجربة لينجح فيها ويخوض التحدي ليفاجئ ويكسر جميع توقعات الجميع مثلما فعل عندما انتقل من روما إلى صفوف ليفربول.





مباريات نارية لصلاح مع ليفربول في نوفمبر





ينتظر نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال شهر نوفمبر العديد من المباريات النارية مع فريقه ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز و دوري أبطال أوروبا.





تعرف علي مواجهات ليفربول في شهر نوفمبر:





يحل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضيفا على نظيره فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوف لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه يوم 11 / 2 المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.





ويستضيف نادي ليفربول نظيره جينك البلجيكي يوم 11 / 5 المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وينتظر نادي ليفربول مواجهة نارية أمام نظيره فريق مانشستر سيتي يوم 10 / 11 المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.





ويغادر نادى ليفربول لمواجهة صعبة أمام كريستال بالاس يوم 23 / 11 ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب كريستال بالاس الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.





ويستضيف نادي ليفربول نظيره فريق نابولي الإيطالي يوم 27 / 11 المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دروي أبطال أوروبا علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.





ويختتم نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح هذا الشهر لمواجهة نظيره نادي برايتون يوم 30 / 11 ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





ويسعى نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح هذا الشهر للحفاظ علي صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والصعود لدور ال16 من بطولة دروي أبطال أوروبا للحفاظ علي لقبه.





"أخبار صلاح الآن"





رسالة نارية من تريزيجة لصلاح قبل مواجهة الدوري





توعد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا نظيره محمد صلاح نجم فريق ليفربول، خلال المباراة التي ستجمع كلا الطرفين، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.





وقال تريزيجيه في تصريحاته للحساب الرسمي لفريقه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "بكل تأكيد ستكون مواجهة ليفربول قوية، لكن جميع فرق البريميرليج لديها عناصر مميزه تأهلها للفوز، والمباراة ستكون صعبة للغاية على ليفربول" .





وتابع نجم أستون فيلا : "كلوب نجح في صناعة فريق رائع، وقاد ليفربول للفوز ببطولة دوي أبطال أوروبا، وقدم أداءًا رائعًا خلال الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، لذلك ندرك قوة ليفربول وسنحاول الفوز عليهم" .





وأوضح نجم منتخب مصر عن مواجهة مواطنه محمد صلاح، قائلًا: " أنه لاعب رائع ويمكنه التسجيل الأهداف من أنصاف الفرص في أي وقت" .





وأضاف: "أنه خطير للغاية، لا يمكننا تركه دون رقابة، حتى لو بدا احيانًا أنه يعاني من سوء حظ" .





وأنهى: "محمد صلاح شخصية رائعة ومتواضعة، ويتعامل مع الجميع بشكل جيد فى معسكر منتخب مصر، لقد كان صاحب فضل في إقناعي بقدرتي على تحقيق حلمي باللعب في الدوري الإنجليزي".





ومن المقرر أن تقام مباراة أستون فيلا ضد ليفربول، في تمام الخامسة مساء غدًا السبت، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي .





ريال مدريد يستقر على ضم صلاح