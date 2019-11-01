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مؤمن زكريا يشكر تركي آل الشيخ بعد تكفله بعلاجه.. ويؤكد: "هبقى أقوى من الأول"

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:14 م
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مؤمن زكريا وتركي آل الشيخ
مؤمن زكريا وتركي آل الشيخ
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وجه مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بعد تكفله بعلاجه في أمريكا.

وقال مؤمن زكريا في تصريحات هاتفية، لقناة "القاهرة والناس": "أشكر سيادة المستشار على اهتمامه بالأمر، إذ كلّف الطبيب الخاص به لمعالجتي، وأرسل كافة التحاليل إلى أمريكا للتأهيل هناك، وأريد العودة في أقرب فرصة".

وأضاف مؤمن زكريا: "تركي آل الشيخ بمثابة والدي ويحب كرة القدم ولم يتأخر عن معالجتي بعد معرفته بحالتي، وأتمنى العودة إلى الملاعب من جديد بشكل أقوى".

وكان تركي آل الشيخ نشر فيديو له بصحبة مؤمن زكريا على صفحته الشخصية "فيسبوك"، مؤكدًا أن اللاعب سيسافر إلى أمريكا لمواصلة التأهيل والعلاج هناك.

وكتب آل الشيخ: "الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لأخيه، ومن هنا يطلع لأمريكا إن شاء الله أحسن مركز متخصص، ويرجع لينا أحسن من الأول بإذن الله.. السعودية ومصر يد واحدة.. واللي يلعب معانا يستحمل ويتعور".
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مؤمن زكريا تركي ال الشيخ تركي آل الشيخ ومؤمن زكريا

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