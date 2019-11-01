الرائد يسقط الوحدة بثلاثية في الدوري السعودي للمحترفين





خطف الرائد، فوزًا ثمينا أمام الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وافتتح جلال الداودي أهداف اللقاء لصالح الرائد بتمريره حاسمة استقرت في شباك الوحدة عند الدقيقة 42.



وأدرك أنسيلمو دي مورايس هدف التعادل عند الدقيقة 75 من عمر اللقاء، من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الرائد.



وسجل كريغ غودوين الهدف الثاني للوحدة من ركلة جزاء عند الدقيقة 80.



ثم أحرز الداودي هدف التعاول للرائد عند الدقيقة 90+2، قبل أن يسجل رائد الغامدي هدف الفوز للرائد في الدقيقة 90+5، ليعلن حكم اللقاء فوز الرائد أمام الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وبهذا الفوز رفع الرائد رصيده إلى المركز التاسع من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما تجمد الوحدة عند 15 نقطة في المركز الخامس.



