Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصر تحصل على عضوية مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:33 م
Advertisements
الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة
الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة
Advertisements
أعلن الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن موافقة مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية "اليوبوف" في اجتماعه اليوم بجنيف وبالاجماع علي انضمام مصر الي عضوية الاتحاد.

وأضاف ابوستيت أن الاتفاقية الدولية "اليوبوف" تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية للاصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية والمواصفات الجيدة وأن انضمام لهذه الاتفاقية له فوائد كثيرة منها حق مصر في استيراد جميع الأصناف الجديدة من الدول الأعضاء وأيضا تمنح مصر فرصة كبيرة للاستثمار في مجال انتاج التقاوي واستغلال جميع إمكانياتها في بناء صناعة كبيرة لإنتاج التقاوي تقلل من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

وأوضح أن انضمام مصر لهذه الاتفاقية تسمح بتصدير الاصناف الجديدة للخارج وبالتالي تصبح مصر سوقا لانتاج وتصدير التقاوي مع حفظ حقوق ملكتها الفكرية.

والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تم إنشائها عام ١٩٦١ لحماية الأصناف النباتية من الاستغلال وتضم العديد من الدول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر جنيف اليوبوف الزراعة التقاوي الأصناف النباتية

أخبار تهمك

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 15 ساعة

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم دجلة يوافق على الانضمام للزمالك

منذ 43 دقيقة

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ يوم

عاجل - فايلر يحسم مصير حارس الأهلي

منذ 37 دقيقة

زيدان يفجر 3 مفاجآت عن هازارد وجونيور وجاريث بيل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

فرج عامر: قرار الأهلي كشف المستور في الكرة المصرية

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

يوفيتش يرد على جماهير ريال مدريد

منذ ساعة و 23 دقيقة

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على الرؤية الموحدة لوزارتي الزراعة والبيئة لتعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

البرلمان يوافق على تعديل قانون حماية الملكية الفكرية

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الجامعات الخاصة والأهلية

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون هيئة الدواء

البرلمان يوافق على قانون الإقامة والجنسية مقابل الاستثمار نهائيا

مجلس النواب يوافق على بروتوكول إضافي لاتفاق مصر ورومانيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:03 م

عاجل.. نجم دجلة يوافق على الانضمام للزمالك

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

03:19 م

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

11:47 ص

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status