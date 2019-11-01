مصر تحصل على عضوية مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية

أعلن الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن موافقة مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية "اليوبوف" في اجتماعه اليوم بجنيف وبالاجماع علي انضمام مصر الي عضوية الاتحاد.





وأضاف ابوستيت أن الاتفاقية الدولية "اليوبوف" تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية للاصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية والمواصفات الجيدة وأن انضمام لهذه الاتفاقية له فوائد كثيرة منها حق مصر في استيراد جميع الأصناف الجديدة من الدول الأعضاء وأيضا تمنح مصر فرصة كبيرة للاستثمار في مجال انتاج التقاوي واستغلال جميع إمكانياتها في بناء صناعة كبيرة لإنتاج التقاوي تقلل من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.





وأوضح أن انضمام مصر لهذه الاتفاقية تسمح بتصدير الاصناف الجديدة للخارج وبالتالي تصبح مصر سوقا لانتاج وتصدير التقاوي مع حفظ حقوق ملكتها الفكرية.



