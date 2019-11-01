تعيين 372 مدرسا مساعدا بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم



وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة، أن تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة المالية على تمويل الدرجات المالية لهم.

صدق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على تعيين 372 مدرسًا مساعدًا بمختلف الكليات بفروع الجامعة على مستوى الجمهورية.