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تعيين 372 مدرسا مساعدا بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:29 م
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محمود الجلاد
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صدق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على تعيين 372 مدرسًا مساعدًا بمختلف الكليات بفروع الجامعة على مستوى الجمهورية.
وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة، أن تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة المالية على تمويل الدرجات المالية لهم.
وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة، أن تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة المالية على تمويل الدرجات المالية لهم.
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