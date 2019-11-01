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كيم كارداشيان تختار إطلالة الهالوين الجماعية لعائلتها.. "أسرة فلينستون"

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:50 م
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فريده احمد
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بعد أن تنكرت كيم كاردشيان في إطلاله "ايل ودز"، من فيلم "ليجالي بلوند"، تنكرت للمرة الثانية في إطلالة جماعية مع عائلتها احتفالا بالهالوين.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل"، بعض الصور لها هي وأطفالها نورث التي تبلغ من العمر السادسة، و"سينت" الذي يبلغ الثالثة من عمره، و"شيكاغو" التي تبلغ عام من العمر، وهم في زي مقتبس من مسلسل الرسوم المتحركة "فلينستون".

وتنكرت كيم في شخصية "بيتي" من المسلسل، حيث ارتدت زي أزرق قصير وشعر مستعار أسود قصير، وابنتها "نورث" تنكرت في شخصيه "ويلما" من المسلسل، حيث ارتدت زي ابيض وشعر مستعار أحمر، وابنتها الصغيرة شيكاغو تنكرت في شخصيه "بيبلز" حيث ارتدت فستان اخضر وشعر مستعار برتقالي، وابنها "سينت" تنكر في شخصيه "فريد"، حيث ارتدى ثوب برتقالي وشعر مستعار اسود.

وجرت العادة أن تحتفل الولايات المتحدة يوم أمس الموافق 31 من شهر أكتوبر كل عام بعيد جميع القديسين، الشهير باسم عيد الهالوين، والذي يخرج فيه الناس بجميع أنحاء البلاد مرتدين لأزياء تنكرية تثير الرعب والغرابة في نفوس من يشاهدها.

وجاء ضمن الإطلالات الأبرز، التي ظهر بها نجوم ونجمات هوليوود وشاركوها مع متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتفالات الهالوين بعام 2019 الجاري، إطلالة النجم مايكل دوجلاس وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، حيث كانا يرتديان زي "لورانس أوف أيريبيا" للنجم مايكل دوجلاس، في حين اختارت كاثرين الظهور بزي مقتبس من نجمة هوليوود الأيقونية عام 1933 "جين هارلو.

والنجم برادلي كوبر، الذي شارك ابنته الصغيرة التي أنجبها من عارضة الأزياء الروسية ايرينا شيك، في جمع الحلوى بعيد الهالوين، وقد ظهر بإطلالة سيدة مسنة.

وكذلك عارضة الأزياء الشابة بيلا حديد التي اختارت في هذا العام الظهور بنسخة أكثر إثارة من شخصية Fred Flinstone الكارتونية الشهير.

وأيضا المغنية الشابة المثيرة للجدل مايلي سايرس التي أعادت إحياء إطلالتها من مسلسل Black Mirror في موسمه الخامس، التي ظهرت بها في شخصية باسم Ashley O، وذلك احتفالا منها بالهالوين.

كما ظهرت ثلاث شخصيات أكثر من غيرها، ضمن احتفالات الهالوين لهذا العام، تقمصها غالبية من احتفلو 
بهذه المناسبة، وهذه الشخصيات هي شخصية جوكر وشخصية البهلوان المرعب بيني وايز من فيلم it وشخصية "هارلي كوين" التي تجسدها النجمة مارجو روبي.
كيم كارداشيان تختار إطلالة الهالوين الجماعية لعائلتها.. "أسرة فلينستون"
كيم كارداشيان تختار إطلالة الهالوين الجماعية لعائلتها.. "أسرة فلينستون"
كيم كارداشيان تختار إطلالة الهالوين الجماعية لعائلتها.. "أسرة فلينستون"
كيم كارداشيان تختار إطلالة الهالوين الجماعية لعائلتها.. "أسرة فلينستون"
كيم كارداشيان تختار إطلالة الهالوين الجماعية لعائلتها.. "أسرة فلينستون"
كيم كارداشيان تختار إطلالة الهالوين الجماعية لعائلتها.. "أسرة فلينستون"
كيم كارداشيان تختار إطلالة الهالوين الجماعية لعائلتها.. "أسرة فلينستون"
كيم كارداشيان تختار إطلالة الهالوين الجماعية لعائلتها.. "أسرة فلينستون"
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