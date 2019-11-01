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شاهد.. أول رد من أسما شريف منير بعد انتقادها الشيخ الشعرواي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:50 م
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اسما شريف منير
اسما شريف منير
رانيا ماهر
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بعد الهجوم عليها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب ردها على إحدى المتابعين لها الذي نصحها بسماع الشيخ الشعراوي لترود أسما عليه قائلة: "طول عمري بسمعه مع جدي الله يرحمه، ومكنتش فاهمة حاجة ولما كبرت شوفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف".
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وهاجم اسما عدد كبير من النشطاء، فقامت بـحذف المنشور وتغلق حسابها علي "فيسبوك"

وقامت أسما بالرد عبر خاصية "استوري" بموقع تبادل الصور "إنستجرام" لتبرر ماحدث للجمهوره قائله: "حصل بيني وبين شخص حوار، اسأت فيه التعبير عن اللي عايزه اقوله وحساه"،

وأشارت اسما: "اتفهم كلامي على إني انتقد فضيله الشيخ متولي الشعراوي، أنا بتكلم من غير مابحاسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال أني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده".

وأوضحت اسما قائلة: "أنا مش بقيم فضيلة الأمام، أنا عموما عمري ما احب اغلط في حد، وأنا باعتذر جدا جدا عشان لم استطع ان احسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة".

لافتة: "وده يمكن عشان لسه بتعلم وده عن عدم إدراك أنا لسه بتكلم على طبيعتي زي أول يوم قررت أني اظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم أخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجه بتتحسب عاليا و ده جديد عليا".

اختتمت اسما قائلة: "وكل ما في الموضوع إني كنت بدور على مرجع ديني، ودروس دينية عشان افهم بشكل مبسط وعشان افهمه كنت محتاجة حاجة تناسب استيعابي، والشيخ الشعرواي أعمق من قدراتي لأني في حاجات فعلا مفهمتهاش، وأنا مبتدئه بحاول اتعلم واتقرب اكتر من ربنا". 

موضحة موقفها قائلة: "وعموما انا بعتذر فعلا عن ذلة لساني وكلمتي، وحقيقي إني أكن للشيخ الشعرواي كل الاحترام والتقدير رحمه الله وجزاه كل خير، وربنا عالم نيتي ايه".

جدير بالذكر أن أسما شريف هي زوجه الفنان محمود حجازي، وقد تزوجا بعد قصة حب كبيرة تتوجت بالزواج عام 2018، وهي تعمل خبيرة تجميل ولها الكثير من الفيديوهات تقدم من خلالها نصائح للفتيات لتعلمهم طريقة ارتداء الملابس وشراء الماكياج.
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الكلمات المفتاحية

الفجر الفني اسما منير مع الشيخ الشعراوي أسما شريف منير تتطاول على الشعراوي أسما شريف منير

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