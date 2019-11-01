رئيس جنوب الوادي ينعي شهيد الشرطة في قنا: لقد افتدى الوطن بروحه الطاهرة



وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، أعلنت ملابسات واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، جنوب قنا.

وأوضح مصدر أمني، أنه عقب تمكن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، من استهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مطلوب ضبطه في 4 قضايا جنائية، وأثناء اصطحابه لديوان المركز، قام إثنين من العناصر الإجرامية يستقلان دراجة نارية،ـ بإطلاق النيران تجاه سيارة القوة، وقيام المحكوم عليه المضبوط بالقفز من السيارة فى محاولة للهرب.



وتابع أنه حال ذلك بادلتهم القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد الرائد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وإصابة ثلاثة أفراد شرطة من القوة المرافقة، ومصرع العناصر الإجرامية مستقلى الدراجة البخارية والمحكوم عليه، وعثُر بحوزة مستقلي الدراجة على (2 بندقية آلية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



نعى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، استشهاد الرائد البطل باسم فكرى رئيس مباحث قوص بمحافظة قنا، الذي استشهد في تبادل إطلاق الرصاص مع عناصر خارجة عن القانون.وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، أن رجال الشرطة قدموا عبر تاريخهم العديد من الشهداء الأبطال الذين افتدوا الوطن بأرواحهم الطاهرة وهم يتصدون للعناصر الخارجة عن القانون وقوى الإرهاب والتطرف، ولا تزال شرطتنا الباسلة تقدم التضحيات في كل يوم ضاربة أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن بعزيمة لا تلين أو تنكسر دفاعًا عن مصر وشعبها.وأعرب د. يوسف غرباوي عن خالص تعازيه وكافة العاملين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهاز الإداري وطلاب وطالبات الجامعة، لأسرة الشهيد البطل رئيس مباحث مركز شرطة قوص، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لمصابي الحادث الأليم.