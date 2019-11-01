وزير الخزانة الأمريكية يكشف نتائج المباحثات التجارية مع الصين

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والصين تعملان بجدية لإبرام اتفاق تجاري بتوجيهات من زعيمي البلدين.

وكان منوتشين يتحدث الى صحفيين في نيودلهي حيث أجرى محادثات مع زعماء هنود في إطار جولة اقليمية.

وقال بعد اجتماع مع وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان ”نواصل تحقيق تقدم (بشأن اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين).“

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون آخرون بإدارته يتطلعون الى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في 16 و17 نوفمبر الثاني كمكان محتمل لتوقيع الاتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل أن تلغي تشيلى هذا الأسبوع خطتها لاستضافة القمة الدولية.

وقال منوتشين ”الجانبان كلاهما يعملان بجد بتوجيهات من الرئيس ترامب والرئيس شي لإبرام الاتفاق“.

اميركا تعلن رفع العقوبات عن الصين :

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلن عن عدم قيامة بتحرك الروسم الجمركية على الواردات الصينية بقيمة 300 ملليار دولار على امل التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين التى وعدت برفع مشترياتها من المنتاجات الزراعية الأمريكية.