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ترامب: لدى "داعش" زعيم جديد ونحن نعرف هويته بالتحديد

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:16 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن تنظيم "داعش" الإرهابي لديه زعيم جديد، ويعلم هويته بالتحديد، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن أكد المتحدث الرسمي الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرشي في تسجيل صوتي على حسابات متطرفة على موقع "تليجرام" مقتل أبو بكر البغدادي كما أكد مقتل المتحدث الرسمي لداعش أبا الحسن المجاهد اللذين قتلا في الأيام الماضية، مضيفا أن مجلس شورى التنظيم بايع أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيماً جديداً للتنظيم.

 

ووجه المتحدث الجديد، في رسالته الصوتية المنشورة من خلال منصة التنظيم الإعلامية، الفرقان، إلى الولايات المتحدة، على حد وصفه، قائلًا إنه "على أمريكا ألا تسعد بمقتل البغدادي"، مضيفًا "ألا تدركون أن الدولة (في إشارة إلى الدولة الإسلامية) اليوم ليست فقط على عتبة أوروبا وفي وسط أفريقيا، إنها تبقى وتتمدد من الشرق إلى الغرب "، بحسب ما ورد في التسجيل الصوتي.

 

وكان المتحدث الجديد باسم تنظيم داعش، اعترف بمقتل البغدادي ونائبه أبو الحسن المهاجر المتحدث السابق باسم التنظيم.

 

 

وأعلن القرشي، في التسجيل الصوتي المنشور، الخميس، اختيار شخص يحمل الجنسية السعودية أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، لخلافة البغدادي في زعامة التنظيم.

 

وكانت القيادة الوسطى للجيش الأميركي قد كشفت في وقت سابق اليوم في مؤتمر صحافي عن فيديو استهداف أبوبكر البغدادي زعيم داعش، مؤكدة أن رفاته تم رميها في البحر بعد 24 ساعة من موته.

 

وقال قائد القيادة الوسطى، الجنرال كينيث ماكينزي، إن القوة المكلفة بتصفية أبو بكر البغدادي زعيم داعش قتلت 5 آخرين كانوا يمثلون تهديدا للقوة الأميركية المهاجمة، إلى جانب البغدادي الذي فجر نفسه في عملية انتحارية.

وقال قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي، إن قتل البغدادي يظهر قدرتنا على استهداف عناصر داعش.

 

وذكر أن أعمار الأطفال الثلاثة الذين قتلهم البغدادي في تفجيره الانتحاري لا تتجاوز 12 عاما.

 

وأكد أن القوة الأميركية المهاجمة تولت حماية 11 طفلا في المجمع السكني الذي كان يحتمي به زعيم داعش.

 

وأشار إلى أن البغدادي اختار مجمعاً سكنيا معزولا في شمال سوريا لا يبعد أكثر من 4 أميال عن مقر للقوات الكردية.

 

وذكر أن المعلومات التي حصلت عليها القوات الأميركية من قوات سوريا الديمقراطية ساهمت في صياغة معالم خطة قتل البغدادي.

 

ووصف أداء القوة العسكرية الأميركية التي قتلت البغدادي بالاحترافية.

 

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الكلمات المفتاحية

هوية دونالد ترامب داعش خليفة الإرهاب ابرا أبو بكر البغدادي

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