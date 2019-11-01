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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 / 11 / 2019 والقنوات الناقلة.. باريس يواجه ديجون وختام الجولة التاسعة بالدوري السعودي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:25 م
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مواعيد مباريات اليوم الجمعة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة
حسن شحاتة
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نقدم لكم عبر موقعن ا"الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة بكل تفاصيلها، حيث تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الجمعة الموافق 1 / 11 / 2019، لذلك نعرض لكم جدول مباريات اليوم لمشاهدتها والاستمتاع بها فور إنطلاقها بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة العاشرة"
هوفنهايم ضد بادربورن، عندما تنطلق المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:30 بتوقيت تونس، و7:30 بتوقيت جرينتش.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ12"
ديجون ضد باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 بتوقيت تونس، و7:45 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة التاسعة"
الفيصلي ضد ضمك، تقام المباراة في تمام 4:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، و3:55 مساءًا بتوقيت تونس، و2:55 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

الرائد ضد الوحدة، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:00 مساءًا بتوقيت تونس، و3:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة السادسة"
خورفكان x النصر الإماراتي، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و3:00 مساءًا بتوقيت تونس، و2:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

الوحدة x الظفرة، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و3:00 مساءًا بتوقيت تونس، و2:00 مساءًا بتوقيت جرينتش.

العين x الجزيرة، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:45 بتوقيت تونس، و4:45 بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

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