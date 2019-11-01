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وصول كاسونجو إلى القاهرة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:20 م
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كاسونجو
كاسونجو
هاني عصام
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يعقد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك جلسة خلال ساعات مع إدارة ناديه لحسم مستقبله مع الأبيض.

ووصل الكونغولي إلى القاهرة اليوم الجمعة بعد إرسال التأشيرة له خلال الأيام الماضية عقب فسخ نادي الوداد المغربي تعاقده معه وعودته إلى الكونغو.

ويرغب اللاعب في العودة من جديد إلى صفوف نادي الزمالك المهتم بقيد اللاعب لتدعيم خط الهجوم بسبب تراجع مستوى بعض اللاعبين.

ومن المنتظر عقد جلسة بين اللاعب وإدارة الزمالك خلال الساعات المقبلة لحسم مصيره ومستقبله مع الفريق.

ويضم الزمالك في الخط الأمامي كل من المغربي خالد بوطيب ومصطفى محمد وعمر السعيد.

وانضم مصطفى محمد لقائمة المنتخب الأوليمبي المشارك في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي ستقام في مصر.

واستغل لاعبو الزمالك الأجانب فترة الراحة التي حصلوا عليها والتي وصلت إلى 6 أيام في السفر إلى بلادهم لقضاء أجازة هناك قبل العودة وإستئناف التدريبات مرة أخرى بعد خوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.

وتأهل الزمالك لدوري المجموعات الافريقي بعد التغلب على بطل السنغال بهدف نظيف في لقاء الإياب ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة، وتعويض الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

ويستأنف الفريق مبارياته في مسابقة الدوري أمام إنبي، في الوقت الذي ستكون أولى المواجهات على الصعيد القاري أمام مازيمبي الكونغولي في دوري المجموعات وهي مباراة صعبة للغاية بسبب قوة الفريق المنافس وخبراته الكبيرة على الصعيد القاري

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى ، مازيمبى الكونغولى ، زيسكو يونايتد ، الزمالك

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي ، الهلال السودانى ، بلاتنيوم الزامبى ، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر ، صن داونز الجنوب أفريقى ، بترو أتلتيكو ، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى ، شبيبة القبائل الجزائرى ، فيتا كلوب الكونغولى ، الترجى التونسي.
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الكلمات المفتاحية

كاسونجو الزمالك

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