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ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباراة باريس سان جيرمان وديجون - مباريات الجولة الثانية عشر

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:05 م
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باريس سلن جيرمان
باريس سلن جيرمان
محمد جمال
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تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي بمواجهة سهلة لفريق باريس سان جيرمان عندما يحل ضيفا ثقيلا وقويا علي فريق ديجون صاحب المركز الأخير بالدوري، ويسعي رفقاء كيليان مبابي لتعزيز صدارتهم ببطولة الدوري.

ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباراة باريس سان جيرمان وديجون - مباريات الجولة الثانية غشر

ويحتل باريس سان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة وبفارق كبير عن نانت صاحب المركز الثاني يصل ل 8 نقاط، بعدما فاز الفريق الباريسي خلال المباراة الماضية علي أوليمبيك مارسيليا برباعية دون رد.

ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباراة باريس سان جيرمان وديجون

باريس سان جيرمان 27 نقطة
نانت 19 نقطة
ليل 18 نقطة
ريم 18 نقطة
بريست 17 نقطة
انجيه 17 نقطة
مارسيليا 16 نقطة
ستاد رين 15 نقطة
مونبيليه 15 نقطة
بوردو 15 نقطة
موناكو 15 نقطة
سانت إيتيان 15 نقطة
اوليمبيك ليون 13 نقطة
أميان 13 نقطة
نيس 13 نقطة
ستراسبورج 12 نقطة
تولوز 12 نقطة
نيم 11 نقطة
ميتز 11 نقطة
ديجون 9 نقاط

مباريات الجولة ال 12 من الدوري الفرنسي:

يوم السبت 6 مباريات 
أولمبيك مارسيليا ضد ليل
إميان ضد بريست
إنجيه ضد ستراسبورج
نيم ضد ستاد رين
ميتز ضد مونبيليه
تولوز ضد أولمبيك ليون

يوم الأحد تقام 3 مباريات
بوردو ضد نانت
نيس ضد ريم
سانت اتيان ضد موناكو

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مباراة باريس سان جيرمان رياضة ترتيب الدوري الفرنسي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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