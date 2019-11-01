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كافاني يقترب من العودة لتشكيل باريس سان جيرمان

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:40 م
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ادينسون كافاني
ادينسون كافاني
عبد الرحمن السيد
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اقترب المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني من العودة للتشكيل الأساسي لفريقه باريس سان جيرمان ضد ديجون، في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الفرنسي.

كافاني يقترب من العودة لتشكيل باريس سان جيرمان

وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية، أن مهاجم باريس سان جيرمان قد تعافى من الإصابة، وأصبح جاهزًا للمشاركة مع نادي العاصمة الفرنسية ضد ديجون .

وتابعت، أن كافاني غاب عن باريس سان جيرمان منذ أغسطس الماضي، بعدما تعرض لإصابة عضلية، غاب على إثرها عن الملاعب لنحو شهرين .

وأنهت، أن الألماني توماس توخيل سيواجه أزمة جديدة حول اختيار أي من كافاني والأرجنتيني ماورو إيكاردي ليكون المهاجم الأساسي لكتيبة باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة .

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون بالدوري الفرنسي
ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون بالدوري الفرنسي
وتذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون عبر قناة beIN Sport HD 6 التابعة لمجموعة قنوت بي أن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي .

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