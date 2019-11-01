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إنبي يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بالشتاء

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:35 م
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حسين السيد
حسين السيد
محمد الصو
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وضع مسؤولو نادي إنبي برئاسة زكريا السيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للحصول على خدماته في الانتقالات الشتوية المقبلة.

إنبي يطلب التعاقد مع مارسيللو

ودخل الفريق البترولي في مفاوضات جادة مع إدارة النادي الأهلي، للتعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأحمر، مع بداية العام الجديد.

وطالب إنبي نظيره الأهلي، بتحديد متطلباته من أجل الموافقة على رحيل اللاعب، سواء للبيع النهائي أو على سبيل الإعارة، خاصة أنه يبتعد عن المشاركات الأساسية.

طولان يطلب تدعيم صفوف إنبي

جاء طلب إنبي بناءا على أوامر حلمي طولان المدير الفني الجديد، لرغبته في تدعيم خط دفاعه والجبهة اليسرى، خاصة في ظل تعرض أحمد عبدالعزيز زيزو لاعب الفريق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتولى حلمي طولان المسئولية الفنية للفريق البترولي، عقب استقالة علي ماهر المدير الفني السابق، بسبب سوء النتائج وتواجد الفريق بالمركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

المشاركات تقرب مارسيللو من الرحيل

ويدرس مجلس إدارة الأهلي، في الموافقة على عرض إنبي، للتعاقد مع مارسيللو في ظل عدم مشاركة اللاعب تحت ولاية السويسري رينيه فايلر المدير منذ توليه المسئولية خلفا للأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق.

الأهلي يستعد لدوري الأبطال بمعسكر مغلق

ويخوض الفريق حاليا معسكرا مغلقا بالإمارات العربية المتحدة، خلال توقف الدوري واستعدادا لبطولة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب لحساب المجموعة الثانية والتي تضم كل من "النجم الساحلي، والهلال السوداني، وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".
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حسين السيد الكرة السويسري فايلر الزمالك الاهلي اداره الاهلي

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