أستاذ تمويل يكشف أهمية طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية (فيديو)

ثمن الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار، افتتاح الدولة مصنعين جديدين لتوفير الاحتياجات من الغازات الطبية، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في توفير احتياجات الدولة محليا بدلا من الاستيراد من الخارج.





وأشار "نافع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن إعلان الرئيس السيسي التوجه لطرح الشركات التابعة للقوات المسلحة، وشركات قطاع الأعمال للبورصة المصرية، يعد خطوة هامة جدا، منوها بأن المواطن سيكون مالكا لجانب من الأسهم المطروحة وفقا لتصريحات الرئيس السيسي.



