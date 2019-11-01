Advertisements
Advertisements
Advertisements

د. حماد عبد الله يكتب: مصر للطيران!!

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:28 م
Advertisements
د. حماد عبد الله
د. حماد عبد الله
Advertisements
تتعدد سفرياتي للعمل أو لزيارات هامه خارج الوطن ، وأفضل كثيراً أن أستخدم الشركة الوطنية في المسافات التي لا تتعدي الأربع ساعات طيران خاصة  لعدم وجود درجه متميزة يمكن ومن في عمري بعد الستون أن يتحمل مشقة السفر جالساً علي (مقعد) لا يماثل تلك المقاعد المريحة جداً في شركات مثل لوفتهانزا ، أو  سويس إير علي سبيل المثال لا الحصر !!.

وبالتالي فإن إستخدامي لطائرات الشركة الوطنية ، قد لاقت لدي بعض الإستحسان منذ فترة ليست بطويلة و كتبت عدة إنتقادات في هذه المساحة ، رغبة مني في تحسين الإداء وغيرتي الوطنية علي أن تكون شركة مصر للطيران هي الأولي في العالم ، لا شك في ذلك ولا أعتقد أبداً بأن القائمين علي الشركة الأن لن يصيبهم كللاً أو مللاً من الأستماع للنقد وتنفيذ كل مايزيد لهذه الشركة سمعة طيبة وعاليه الجودة .
ولعلي قد تعرضت في أحد أعمدتي ، لتأخر الطيران ، من وإلي القاهرة ، وكذلك نقص للأسواق الحره في الطائرة ، ونقدى أيضاً للخدمة التي تؤدي تحت الطائرة في مطار القاهرة ، قبل الأقلاع ، حيث يمكننا مشاهدة أفراد الخدمة وأدائهم من الممر الزجاجي إلي (المخرج) Gate في الأنبوبة الموصلة للطائرة.

وبعد تلك الملاحظات التي دونتها وكتبت عنها ، جائني رداً علي ملاحظات كنت قد سجلتها في إحدي رحلاتي علي الورق المعد لذلك ، والذي يصر الطاقم علي الطائرة بأدب شديد ، علي تسليمة للراكب لوضع ملاحظاته ، وكان الرد سريعاً علي البريد الإليكتروني الخاص بي والذي أيضاً طلب مني تسجيله علي الورق المخصص لذلك علي الطائرة.
 
واليوم أريد أن أسجل بأنني في رحلتين خلال شهر واحد تقريباً علي خطوط مصر للطيران – القاهرة – روما ، والعودة لاحظت تحسناً عظيماً في التوقيتات المعدة للإقلاع وإيضاً الهبوط في مطار الوصول ، وكذلك سرعة الأداء في الخدمات الملحقة بالمطار مع الشركة والأكثر من ذلك تلك الخدمات التي تؤدي من موظفي الشركة في المطارت الأجنبية وخاصة مطار روما الدولي (فيومتشينو) ولعل الخدمات فوق الطائرة قد تحسنت بصورة واضحة وبالغة .
 
والأكثر من ذلك ، هو الإصطاف القائم بالضيافة علي الطائرة ، أختلف تماماً عما سبق " فاهم ، ومتدرب ، ومحترم " والطائرة أيضاً المخصصة لتلك الرحلات الأوربية أيضاً من الطائرات المريحة وهي بوينج 737 – 800، هنا وجدت نفسى في موقف يجب أن أتقدم بالشكر لكل القائمين علي شركة مصر للطيران ، ومع أن(لا شكر علي واجب) ولكن في حالة مصر وما يقدم فيها من خدمات، يجب أن نشكر مصر للطيران !!   

Advertisements

الكلمات المفتاحية

صحف مصريه صحافة مصرية حماد عبد الله الصحافة المصرية الصحافة

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جديد

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ يوم

وادي دجلة يصدم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 10 ساعة

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

فرج عامر: قرار الأهلي كشف المستور في الكرة المصرية

منذ حوالي 12 ساعة

مدرب الأهلي السابق يفجر مفاجأة عن أحمد الشيخ ونيدفيد

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

روسيا تستقبل طائرة منتخب مصر بـ"خراطيم المياه" (صور)

"مصر للطيران": انتهاء موسم العمرة بنقل 120 ألف معتمر.. وجاري الاستعداد للحج

العناية الإلهية تنقذ طائرة "مصر للطيران" القادمة من لندن (صور)

وزير الطيران يتابع استعدادات المطارات تزامنا مع عيد الأضحى

رئيس اتحاد الغرف السياحية يكشف عن مشاكل "مصر للطيران" (فيديو)

"مصر للطيران" تشكر عملائها بعد انتهاء موسم الحج بنجاح

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:47 ص

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

09:38 م

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

07:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status