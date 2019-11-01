التفاصيل الكاملة لقانون الذوق العام السعودي

بدأت المملكة العربية السعودية، في التطبيق الفعلي، أمس الخميس، لقانون مخالفات الذوق العام، قد أصدرت وزارة الداخلية السعودية، مجموعة من الضوابط الخاصة التي يعاقب مخالفها بغرامات مالية تتراوح بين 50 ريال واقصها 3000 آلاف ريال، تشمل المخالفات افعال تسئ للمجتمع، وحددت لائحة الذوق العام 19 مخالفة.





ضبط حالات

أعلنت صحيفة سبق السعودية، أن دوريات الأمن بمحافظة عفيف بالمملكة العربية السعودية، أوقفت مخالفى لائحة الذوق العام وتطبيق الغرامات بحقهم وفق النظام.

نجحت الفرق الأمنية، منذ انطلاق تطبيق النظام، مساء أمس، في ضبط قرابة 4 حالات للشباب، وكانت المخالفات تتعلق بارتداء الملابس غير المناسبة، حررت فرق الأمن المخالفات المنصوص عليها في اللائحة ضدهم.





المخالفات

أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في 27 سبتمبر الماضي الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، وتشمل المخالفات ارتداء اللباس غير المناسب في الأماكن العامة، أو الملابس الداخلية وثياب النوم أو الملابس التي تحمل عبارات أو صور أو أشكال تخدش الحياء أو ذات رمزية عنصرية أو تسهم في إثارة الطائفية، أو تنشر الإباحية وتعاطي الممنوعات .





تضم مخالفات الذوق العام المنصوص عليها في اللائحة التصرفات الخادشة للحياء تصرفات ذات طبيعة جنسية، ورفع أصوات الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، وتجاوز طوابير الانتظار والحواجز في الأماكن العامة والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء.





صنفت وزارة الداخلية: الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص؛ كمخالفة تستوجب المعاقبة، استخدام الأسوياء مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة، ووضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها.





تضم المخالفات استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما يشبها بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر، وتصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها، وتستدعي على مرتكبيها الغرابة المالية وحذف وإلغاء ما التقطوه من صور.





تنفيذ القانون

ينفذ لائحة الذوق العام، التي أصدرها وزير الداخلية، بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات رجال الشرطة، كما حظرت القواعد، توقيع أي عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، كما يتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفات.





‏ونصت الضوابط تطبيق لائحة الذوق العام، بأحقية كل متضرر من المخالفات المنصوص عليها، أن يطالب بحقه، فيما سمحت الضوابط لمن صدرت بحقه مخالفة، التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.





الذوق العام

بدأت لائحة الذوق العام بالسعودية بعد موافقة مجلس الشورى السعودي، في أبريل الماضي، كانت تسمى «قانون الذوق العام»، وينفذ «قانون الذوق العام» على رواد الأماكن العامة، بالتعاون بين وزارة الداخلية وهيئة السياحة في تطبيق العقوبات وتحديد الغرامات.





يعتبر الذوق العام السعودي هو مجموعة السلوكيات والآداب التي تعكس قيم ومبادئ المجتمع وهويته، ويفرضها المجتمع السعودي بثقافته المحافظة و الإنسانية وسلوكياته المتعارف عليها.





قد صادق مجلس الشورى السعودي، في أبريل الماضي، على قانون «الذوق العام»، كان القانون يضم 10 بنود فقط، ويضمن القانون تطبيق رؤية السعودية 2030 بدون التصادم مع ثوابت الدين، مع الحفاظ على ثوابت المجتمع السعودي المحافظ.



